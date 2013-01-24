برامج رقمية ذكية

تزوّدك البرامج الرقمية الذكية بتجربة تجفيف مصممة خصيصًا لتناسب تفضيلاتك من خلال تحديد قوة تدفق الهواء ودرجة حرارته المناسبة بشكلٍ تلقائي. اختاري من بين الأوضاع "سريع" و"لطيف" و"يدوي" و"تسريح" و"فروة الرأس" و"تجعيد". للتجفيف بشكلٍ سريع، حددي الوضع السريع؛ لعناية إضافية، حددي الوضع اللطيف؛ أو حددي الوضع اليدوي لتتمكني من اختيار إعداد الحرارة/السرعة من بين الإعدادات الثلاثة المتوفرة. يتم تحديد كل من الوضع "تسريح" أو "تجعيد" أو "فروة الرأس" تلقائيًا عند تركيب الملحق المناسب.