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تجفيف قوي وصوت هادئ*
يزوّدك مجفف الشعر EssentialCare هذا من Philips بالطاقة اللازمة والعناية التي تحتاجين إليها مع صوت أكثر هدوءًا. أصبح بإمكانك الاستمتاع بتجربة فعالة ومريحة. *تم اختباره على 75 امرأة في فرنسا في العام 2014 إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تجفيف قوي وصوت هادئ*
يزوّدك مجفف الشعر EssentialCare هذا من Philips بالطاقة اللازمة والعناية التي تحتاجين إليها مع صوت أكثر هدوءًا. أصبح بإمكانك الاستمتاع بتجربة فعالة ومريحة. *تم اختباره على 75 امرأة في فرنسا في العام 2014 إكتشف كلّ المميزات
تجفيف قوي وصوت هادئ*
يزوّدك مجفف الشعر EssentialCare هذا من Philips بالطاقة اللازمة والعناية التي تحتاجين إليها مع صوت أكثر هدوءًا. أصبح بإمكانك الاستمتاع بتجربة فعالة ومريحة. *تم اختباره على 75 امرأة في فرنسا في العام 2014 إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تجفيف قوي وصوت هادئ*
يزوّدك مجفف الشعر EssentialCare هذا من Philips بالطاقة اللازمة والعناية التي تحتاجين إليها مع صوت أكثر هدوءًا. أصبح بإمكانك الاستمتاع بتجربة فعالة ومريحة. *تم اختباره على 75 امرأة في فرنسا في العام 2014 إكتشف كلّ المميزات
يسمح تصميم شبكة مدخل الهواء بزيادة تدفق الهواء، فيما يحسّن شكل مجفف الشعر وحجمه تدفق الهواء في مجفف الشعر. يؤدي ذلك إلى قوة تجفيف أسرع وأكثر فعالية مع صوت هادئ*.أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بتجربة قوية ومريحة. *تم اختباره على 75 امرأة في فرنسا في العام 2014.
بحكم حجم مجفف الشعر الصغير واستخدامه المريح، فهو يتميّز بتصميم عصري وذكي. والنتيجة؟ مجفف شعر خفيف الوزن ويسهل الإمساك به وصغير بما يكفي لتخزينه في أي مكان تقريبًا.
يركّز مكثّف الهواء تدفق الهواء لتسريح شعرك بدقة. مثالي لوضع اللمسات النهائية أو لتثبيت تسريحتك.
يمكن العثور على خطّاف مطاطي على قاعدة المقبض. استخدميه لتخزين الجهاز بسهولة في المنزل أو إذا كنت مقيمة في فندق.
سلك بطول 1,8م.
يقدّم مجفف الشعر هذا، بقوة 1800 واط، المستوى المثالي من دفق الهواء المثالي وقوة التجفيف، لنتائج رائعة كل يوم.
يحافظ إعداد الحرارة ThermoProtect على درجة حرارة ثابتة لتجفيف الشعر بعناية، ويمنحك حماية إضافية من الحرارة الزائدة. ونتيجة تدفق الهواء القوي نفسه، ستحصلين على نتائج رائعة مع العناية بشعرك في آن معًا.
يقدّم مجفف الشعر هذا 3 إعدادات سرعة/حرارة محددة مسبقًا للحصول على التسريحة المثالية بسرعة وسهولة.
لا بدّ من تجربة إعداد النفحة الباردة الاحترافي، فهو يوفّر الهواء البارد ويُستخدم بعد التسريح لتثبيت التسريحة وإنهائها.
يقوم ناشِر الهواء المعزز للكثافة بنشر تدفق الهواء عبر الشعر، لتعزيز الكثافة وتخفيف التجعيدات أثناء التجفيف. للحصول على أفضل النتائج، امسكي ناشِر الهواء بالقرب من منطقة فروة الرأس والجذور. ستقوم أسنان ناشِر الهواء الرفيعة وغير المالسة بتعزيز الكثافة وزيادة السماكة والتموجات والمساعدة في تحديد شكل التموجات.
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