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Pedi Advanced

قرص بديل لأداة البرد الكهربائية للقدمَين

BCR372/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • الأقراص البديلة لـ Philips Pedi الأقراص البديلة لـ Philips Pedi الأقراص البديلة لـ Philips Pedi
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    Pedi Advanced قرص بديل لأداة البرد الكهربائية للقدمَين

    BCR372/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    الأقراص البديلة لـ Philips Pedi

    قرصان عاديان مع حبيبات صغيرة وحافة دقيقة للحصول على قدمَين ناعمتَين من الكعب إلى أخمص القدمين. يتوافق القرصان مع كل أدوات البرد الكهربائية من Philips.

    Pedi Advanced قرص بديل لأداة البرد الكهربائية للقدمَين

    الأقراص البديلة لـ Philips Pedi

    قرصان عاديان مع حبيبات صغيرة وحافة دقيقة للحصول على قدمَين ناعمتَين من الكعب إلى أخمص القدمين. يتوافق القرصان مع كل أدوات البرد الكهربائية من Philips.

    الأقراص البديلة لـ Philips Pedi

    قرصان عاديان مع حبيبات صغيرة وحافة دقيقة للحصول على قدمَين ناعمتَين من الكعب إلى أخمص القدمين. يتوافق القرصان مع كل أدوات البرد الكهربائية من Philips.

    Pedi Advanced قرص بديل لأداة البرد الكهربائية للقدمَين

    الأقراص البديلة لـ Philips Pedi

    قرصان عاديان مع حبيبات صغيرة وحافة دقيقة للحصول على قدمَين ناعمتَين من الكعب إلى أخمص القدمين. يتوافق القرصان مع كل أدوات البرد الكهربائية من Philips.

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      لقدمان ناعمتان من الكعب إلى أخمص القدمين

      قرص بديل مع حافة دقيقة

      قرص بديل مع حافة دقيقة

      تتميّز هذه الأقراص البديلة بحافة دقيقة للحصول على قدمَين ناعمتَين من الكعب إلى أخمص القدمَين. يسمح لك كل من القرص الدوّار والحافة الدقيقة بإزالة مسامير القدم بطريقة دقيقة ولطيفة ومن دون أي مجهود، للمناطق الكبيرة والأصغر على حد سواء.

      علاج لطيف لبشرتك

      علاج لطيف لبشرتك

      علاج لطيف لبشرتك بفضل أكسيد الألمونيوم المدني الطبيعي المدمج في القرص.

      للحصول على أفضل النتائج، يجب استبدال القرص كل ستة أشهر

      للحصول على أفضل النتائج، يجب استبدال القرص كل ستة أشهر

      للحصول على أفضل النتائج، ننصح باستبدال القرص كل ستة أشهر.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        عدد الأقراص
        2
        المواد
        قرص عادي مع حبيبات صغيرة

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم

      • صلاحية الخدمة

        استبدال
        متوافق مع كل أدوات البرد الكهربائية من Philips

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