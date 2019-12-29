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جهاز صوت CD

AZ318B/98
التصنيف الإجمالي / 5
  • الاستمتاع بالموسيقى في أي مكان الاستمتاع بالموسيقى في أي مكان الاستمتاع بالموسيقى في أي مكان
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    جهاز صوت CD

    AZ318B/98
    التصنيف الإجمالي / 5

    الاستمتاع بالموسيقى في أي مكان

    هل تريد الاستمتاع بالمجموعات الموسيقية الموجودة على مشغّل الموسيقى المحمول بدون استخدام سماعة رأس؟ قم بتوصيل مقبس USB Direct بجهاز الصوت المزوّد بقرص CD من Philips واستمتع بالموسيقى الرقمية المفضّلة لديك عبر مكبرات الصوت القوية، في أي وقت ومن أي مكان. إكتشف كلّ المميزات

    جهاز صوت CD

    الاستمتاع بالموسيقى في أي مكان

    هل تريد الاستمتاع بالمجموعات الموسيقية الموجودة على مشغّل الموسيقى المحمول بدون استخدام سماعة رأس؟ قم بتوصيل مقبس USB Direct بجهاز الصوت المزوّد بقرص CD من Philips واستمتع بالموسيقى الرقمية المفضّلة لديك عبر مكبرات الصوت القوية، في أي وقت ومن أي مكان. إكتشف كلّ المميزات

    الاستمتاع بالموسيقى في أي مكان

    هل تريد الاستمتاع بالمجموعات الموسيقية الموجودة على مشغّل الموسيقى المحمول بدون استخدام سماعة رأس؟ قم بتوصيل مقبس USB Direct بجهاز الصوت المزوّد بقرص CD من Philips واستمتع بالموسيقى الرقمية المفضّلة لديك عبر مكبرات الصوت القوية، في أي وقت ومن أي مكان. إكتشف كلّ المميزات

    جهاز صوت CD

    الاستمتاع بالموسيقى في أي مكان

    هل تريد الاستمتاع بالمجموعات الموسيقية الموجودة على مشغّل الموسيقى المحمول بدون استخدام سماعة رأس؟ قم بتوصيل مقبس USB Direct بجهاز الصوت المزوّد بقرص CD من Philips واستمتع بالموسيقى الرقمية المفضّلة لديك عبر مكبرات الصوت القوية، في أي وقت ومن أي مكان. إكتشف كلّ المميزات

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      الاستمتاع بالموسيقى في أي مكان

      • تصميم صغير
      • USB
      مضخم الجهير الديناميكي للحصول على صوت عميق ومؤثر

      مضخم الجهير الديناميكي للحصول على صوت عميق ومؤثر

      يضاعف مضخم الجهير الديناميكي من درجة استمتاعك بالموسيقى عن طريق تعزيز محتوى الجهير للموسيقى بواسطة نطاق واسع من إعدادات الصوت، يتراوح بين منخفض ومرتفع، وكل ذلك بلمسة زر! غالباً ما يتم فقدان ترددات جهير النهاية الكبرى عندما يتم ضبط شدّة الصوت إلى شدّة منخفضة. لعكس هذا الأمر، يمكنك تشغيل مضخم الجهير الديناميكي لتقوية مستويات الجهير، وحتى تتمكن من الاستمتاع بصوت ثابت حتى عند خفض شدّة الصوت.

      منفذ إدخال الصوت لتسهيل تشغيل الموسيقى على المشغلات المحمولة

      منفذ إدخال الصوت لتسهيل تشغيل الموسيقى على المشغلات المحمولة

      أسس اتصال سهل واحد واستمتع بكل الموسيقى من خلال الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر. ما عليك سوى توصيل جهازك بمنفذ إدخال الصوت (3.5 ملم) الموجود على جهاز Philips الخاص بك. مع أجهزة الكمبيوتر، يتم الاتصال بشكل تقليدي من إخراج سماعة الرأس. وبمجرد أن يتم الارتباط، يمكنك الاستمتاع بمجموعة الموسيقى بأكملها مباشرةً عبر مجموعة متميزة من السماعات. وببساطة فإن Philips توفر أفضل جودة صوت.

      تشغيل MP3-CD وCD وCD-R/RW

      تشغيل MP3-CD وCD وCD-R/RW

      يعتبر MP3 اختصاراً لـ "طبقة صوت MPEG 1 مقاس 7.6 سم (3 بوصات)". وتعد تقنية MP3 من تقنيات الضغط المبتكرة ويتم من خلالها تصغير حجم ملفات الموسيقى الرقمية الكبيرة حتى 10 مرات من دون تخفيض جودتها الصوتية بشكل كبير، وقد أصبحت تقنية MP3 هي تنسيق ضغط الصوت القياسي المستخدم على شبكة ويب العالمية، للسماح بنقل ملفات الصوت من خلالها بسهولة وسرعة.

      USB Direct (مباشر) لتشغيل الموسيقى بتنسيق MP3 بسهولة

      USB Direct (مباشر) لتشغيل الموسيقى بتنسيق MP3 بسهولة

      بفضل إمكانية النقل الكاملة للملفات، يمكنك بسهولة الاستمتاع بالراحة والمتعة أثناء الوصول السهل إلى المزيد من الموسيقى الرقمية من خلال USB Direct (مباشر) مضمن.

      توليف FM الرقمي

      توليف FM الرقمي

      المواصفات التقنية

      • تشغيل الصوت

        تشغيل الوسائط
        • قرص مضغوط
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        أوضاع تشغيل الأقراص
        • التقديم السريع أو الإرجاع السريع
        • بحث الألبوم التالي/السابق
        • البحث عن المسار التالي/السابق
        • الإعادة/التشغيل العشوائي/البرمجة
        وضع التشغيل USB
        • التقديم السريع أو الإرجاع السريع
        • بحث الألبوم التالي/السابق
        • البحث عن المسار التالي/السابق
        • الإعادة/التشغيل العشوائي/البرمجة

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        نطاقات جهاز الموالفة
        FM
        هوائي
        هوائي FM
        تحسين الموالف
        توليف رقمي تلقائي

      • الصوت

        تحسين الصوت
        مضخم الجهير الديناميكي
        نظام الصوت
        استيريو
        التحكم في شدة الصوت
        رفع/خفض
        الحد الأقصى لقوة الإخراج (جذر متوسط المربعات)
        3 واط

      • مكبرات الصوت

        عدد السماعات المضمنة
        2
        الطبقة المحيطة بنوافذ السماعة
        معدنية

      • إمكانية الاتصال

        USB
        مضيف USB
        منفذ إدخال الصوت (3.5 ملم)
        نعم

      • الراحة

        نوع شاشة العرض
        شاشة LCD
        نوع المحمّل
        أعلى

      • الطاقة

        نوع الطاقة
        إدخال التيار المتردد
        نوع البطارية
        حجم C (LR14)
        فولتية البطارية
        1.5  فولت
        عدد البطاريات
        6

      • الملحقات

        أسلاك/اتصال
        سلك الطاقة
        غير ذلك
        دليل المستخدم
        الكفالة
        كتيّب الضمان

      • الأبعاد

        الوزن الإجمالي
        1.62  كلغ
        عرض العلبة
        280  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        260  ملليمترًا
        عمق العلبة
        156  ملليمترًا
        الوزن
        1.1  كلغ
        عمق الوحدة الرئيسية
        232  ملليمترًا
        ارتفاع الوحدة الرئيسية
        124  ملليمترًا
        عرض الوحدة الرئيسية
        252  ملليمترًا

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • سلك طاقة التيار المتردد
      • دليل المستخدم
      • شهادة الضمان

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