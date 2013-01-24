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2000 Series

جهاز تنقية الهواء ومروحة وجهاز تدفئة 3 في 1

AMF220
التصنيف الإجمالي / 5
  • لتنقية الهواء وإنعاشه وتدفئة منزلك في أي وقت لتنقية الهواء وإنعاشه وتدفئة منزلك في أي وقت لتنقية الهواء وإنعاشه وتدفئة منزلك في أي وقت
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    2000 Series جهاز تنقية الهواء ومروحة وجهاز تدفئة 3 في 1

    AMF220
    التصنيف الإجمالي / 5

    لتنقية الهواء وإنعاشه وتدفئة منزلك في أي وقت

    يحافظ جهاز تنقية الهواء 3 في 1 من Philips على منزلك صحيًا ومريحًا. ينقّي فلتر HEPA الهواء من الفيروسات ومسببات الحساسية والملوّثات، أما المروحة التي تدور بمقدار 350 درجة فتوزّع الهواء النقي عبر الغرفة، سواء أكان ساخنًا أم على شكل نسيم منعش. إكتشف كلّ المميزات

    2000 Series جهاز تنقية الهواء ومروحة وجهاز تدفئة 3 في 1

    لتنقية الهواء وإنعاشه وتدفئة منزلك في أي وقت

    يحافظ جهاز تنقية الهواء 3 في 1 من Philips على منزلك صحيًا ومريحًا. ينقّي فلتر HEPA الهواء من الفيروسات ومسببات الحساسية والملوّثات، أما المروحة التي تدور بمقدار 350 درجة فتوزّع الهواء النقي عبر الغرفة، سواء أكان ساخنًا أم على شكل نسيم منعش. إكتشف كلّ المميزات

    لتنقية الهواء وإنعاشه وتدفئة منزلك في أي وقت

    يحافظ جهاز تنقية الهواء 3 في 1 من Philips على منزلك صحيًا ومريحًا. ينقّي فلتر HEPA الهواء من الفيروسات ومسببات الحساسية والملوّثات، أما المروحة التي تدور بمقدار 350 درجة فتوزّع الهواء النقي عبر الغرفة، سواء أكان ساخنًا أم على شكل نسيم منعش. إكتشف كلّ المميزات

    2000 Series جهاز تنقية الهواء ومروحة وجهاز تدفئة 3 في 1

    لتنقية الهواء وإنعاشه وتدفئة منزلك في أي وقت

    يحافظ جهاز تنقية الهواء 3 في 1 من Philips على منزلك صحيًا ومريحًا. ينقّي فلتر HEPA الهواء من الفيروسات ومسببات الحساسية والملوّثات، أما المروحة التي تدور بمقدار 350 درجة فتوزّع الهواء النقي عبر الغرفة، سواء أكان ساخنًا أم على شكل نسيم منعش. إكتشف كلّ المميزات

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      • تنقية الغرف بحجم يصل إلى 42 م²
      • معدل CADR يبلغ 165 م³/الساعة
      • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
      معدل تسليم الهواء النظيف يصل إلى 165 م³/الساعة *: تنقية الغرف بحجم يصل إلى 42 م² **

      معدل تسليم الهواء النظيف يصل إلى 165 م³/الساعة *: تنقية الغرف بحجم يصل إلى 42 م² **

      تناسب وظيفة التنقية غرفة بحجم يصل إلى 42 م² **. تصميم مثالي يسمح بتدفق الهواء من 360 درجة ويوفر فعالية تنقية عالية للجسيمات الصغيرة جدًا، لأداء تنقية يصل إلى 165 م³/الساعة من معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) *. إمكانية تنقية الهواء بفعالية في غرفة بحجم يبلغ 20 م² في غضون 17,5 دقائق.

      نظام التنقية HEPA الثلاثي المراحل

      نظام التنقية HEPA الثلاثي المراحل

      يقوم نظام التنقية HEPA بإزالة 99,95% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرومتر ***. نظام ثلاثي المراحل: الفلتر الأولي، وفلتر HEPA وفلتر الكربون النشط. يلتقط الفلتر الأولي الجسيمات الكبيرة مثل الغبار والشعر. بعد ذلك، يلتقط فلتر HEPA الفيروسات والبكتيريا وغبار المنزل وزغب الحيوانات الأليفة وغبار الطلع والتلوّث الخارجي وعث الغبار وجراثيم العفن والدخان وغيرها من مسببات الحساسية والملوّثات. أخيرًا، يزيل فلتر من الكربون النشط الغازات الضارة والروائح الكريهة.

      مستشعر جودة الهواء، ودرجة الحرارة وحالة الفلتر

      مستشعر جودة الهواء، ودرجة الحرارة وحالة الفلتر

      يكشف مستشعر جودة الهواء عن الجسيمات في الهواء بحجم أقل من 2,5 ميكرومتر ويعرضه في الوقت الحقيقي على شكل معلومات رقمية ومرمّزة بالألوان. يوفر شريط الألوان مؤشرًا بصريًا لجودة الهواء في الداخل، ويتراوح اللون من الأزرق (جيدة) إلى الأرجواني (معتدلة) فالزهري (رديئة) والأحمر (رديئة جدًا). تعرض الشاشة في الوقت الحقيقي أيضًا درجة الحرارة في الداخل وتنبيهًا لتغيير الفلتر.

      إنعاش- هواء منعش ونظيف

      إنعاش- هواء منعش ونظيف

      لتوفير تدفق لطيف من الهواء المنعش، ما يعتبر مثاليًا لجعل الغرف التي تشكو من درجات حرارة أدفأ مريحة أكثر. يقوم وضع المروحة بإخراج هواء نقي فقط، لضمان تنفس هواء نظيف ومنعش في المنزل.

      تدفئة- هواء نقي ودافئ

      تدفئة- هواء نقي ودافئ

      يقوم العنصر من السيراميك بتسخين الهواء في غضون 3 ثوانٍ فقط للتعامل مع البيئات الباردة بسرعة تامة. لا يخرج وضع التدفئة سوى هواء نقي، ما يسمح لك بتنفس هواء نظيف ودافئ في المنزل.

      تأرجح قابل للضبط بمقدار 350 درجة للوصول إلى كل الأماكن التي تحتاج إليها

      تأرجح قابل للضبط بمقدار 350 درجة للوصول إلى كل الأماكن التي تحتاج إليها

      تأرجح قابل للضبط بمقدار 350 درجة لتمكين توزيع الهواء كما تحتاج إليه عبر الغرفة.

      3 إعدادات سرعة لوضعَي التدفئة والمروحة للتنقية

      3 إعدادات سرعة لوضعَي التدفئة والمروحة للتنقية

      اختر من بين 3 مستويات لسرعة المروحة: 7,5 واط و15 واط و25 واط، أو 3 مستويات لسرعة التدفئة: 1250 واط و1500 واط و2200 واط. استمتع دائمًا بهواء نقي بغض النظر عن الإعداد الذي تحدده، وتنفس هواء نقيًا ونظيفًا.

      3 إعدادات لعرض الأضواء، بما في ذلك وضع النوم

      3 إعدادات لعرض الأضواء، بما في ذلك وضع النوم

      3 إعدادات لعرض الأضواء. يعرض خيار الإضاءة الكاملة حلقة ضوء للإشارة إلى وضع التدفئة أو المروجة ومستشعر جودة الهواء. أما خيار الإضاءة الجزئية فيعرض مستشعر جودة الهواء فقط. ويقوم خيار وضع النوم بإطفاء كل الأضواء في الجهاز.

      تصميم بدون شفرات لمستوى سلامة إضافي

      تصميم بدون شفرات لمستوى سلامة إضافي

      ينتج التصميم بدون شفرات دفقًا مستمرًا من الهواء النقي بفضل شفرات غير مكشوفة وتدور بسرعة، لمستوى سلامة إضافي.

      تشغيل سهل بفضل جهاز التحكّم عن بُعد المغنطيسي

      تشغيل سهل بفضل جهاز التحكّم عن بُعد المغنطيسي

      جهاز تحكّم عن بُعد مغنطيسي لعملية تشغيل سهلة وللعودة بسهولة إلى قاعدة الإرساء في الجهاز.

      المواصفات التقنية

      • Performance

        معدل استلام الهواء النظيف (الجسيمات) *
        165 م³/الساعة
        مساحة التنقية المناسبة **
        42 م²
        تنقية الجسيمات ***
        99,95 % (0,003 ميكرومتر)
        مستوى تنقية الفيروسات ****
        98,5%
        مستوى تنقية البكتيريا*****
        99%
        فترة استهلاك الفلتر الموصى بها ******
        24 شهرًا
        مستوى الصوت
        47-61 ديسيبل (A)

      • الميزات

        مستشعر جودة الهواء
        الجسيمات (PM2.5)
        معلومات حول جودة الهواء
        رقمية ومرمّزة بالألوان
        تنقية شاملة
        نعم
        وضع السكون
        نعم
        مؤقّت إيقاف التشغيل التلقائي
        نعم
        قفل أمان للأطفال
        نعم
        واجهة المستخدم
        نعم

      • مراحل التنقية

        الكربون النشط
        نعم
        فلتر HEPA
        نعم
        الفلتر الأولي
        نعم

      • المحتويات

        جهاز تنقية الهواء 3 في 1
        نعم
        الفلتر المضمّن
        نعم
        جهاز تحكم عن بعد
        نعم

      • التصميم واللون الخارجي

        اللون (الألوان)
        أسود معدني
        نوع لوحة التحكّم
        اللمس
        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك
        شاشة عرض
        شاشة LED

      • المواصفات التقنية

        فولتية
        220-240  فولت
        التردد
        50-60  هرتز
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار
        3 إعدادات لسرعة المروحة
        7,5 - 15 - 25 واط
        3 إعدادات لمستويات التدفئة
        1250 - 1500 -2200 واط

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        4.9  كلغ
        الوزن مع التغليف
        7.2  كلغ
        أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
        25 سم x‏ 25 سم x ‏59 سم  سم
        أبعاد علبة التغليف (الطول×العرض×الارتفاع)
        31 سم x‏ 30 سم x‏ 64 سم  سم

      • استبدال

        فلتر بديل:
        FYM220/30

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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            الآراء

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            • تم اختبار معدل CADR من قِبل مختبر طرف ثالث معتمد وفقًا للمعيار GB/T18801-2015.
            • * حجم الغرفة الذي يبلغ 42 م² محتسب وفقًا لمعيار NRCC-5401 باستخدام معدل استلام الهواء النظيف (CADR) مع دخان السجائر الذي تم اختباره وفقًا لمعيار GB/T18801-2015.
            • * * تم الاختبار في العام 2020 من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية (IUTA) وفقًا للمعيار DIN71460-1 باستخدام رذاذ كلوريد الصوديوم.
            • * * * من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، تم اختبار معدل تقليل الميكروبات في شركة Airmid Health group Ltd.‎ في حجرة اختبار تبلغ مساحتها 28,5 م³ وملوّثة بفيروس الإنفلونزا من النوع "أ" (H1N1) المنقول في الهواء.
            • * * * لا يوفر جهاز تنقية الهواء بحد ذاته الحماية من فيروس كوفيد-19، ولكن يمكن أن يكون جزءًا من خطة حماية نفسك وعائلتك (وكالة حماية البيئة الأمريكية)
            • * * * * من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، تم الاختبار من قِبل مختبر طرف ثالث معتمد في حجرة تبلغ مساحتها 30 م³ وفقًا للمعيار GB21551.3-2010، (العنقودية البيضاء 8032 كبكتيريا اختبار).
            • * * * * * إن فترة الاستهلاك الموصى بها عبارة عن عملية احتساب نظرية بالاستناد إلى متوسط مستوى الجسيمات المنقولة في الهواء في الأماكن الخارجية الذي يبلغ 35 ميكروغرام/م³، مع تشغيل جهاز تنقية الهواء على أدنى سرعة في غرفة بمساحة 39 م² لمدة 16 ساعة يوميًا.