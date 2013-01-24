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تنشق هواء أنقى ولاحظ الفرق
يمكن لتقنية VitaShield IPS إزالة الجسيمات الصغيرة جدًا بحجم يصل إلى 0,02 ميكرون ونسبة 99,97% من المواد المسببة للحساسية الشائعة والمحمولة في الهواء بطريقة طبيعية وعلى المدى الطويل. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تنشق هواء أنقى ولاحظ الفرق
يمكن لتقنية VitaShield IPS إزالة الجسيمات الصغيرة جدًا بحجم يصل إلى 0,02 ميكرون ونسبة 99,97% من المواد المسببة للحساسية الشائعة والمحمولة في الهواء بطريقة طبيعية وعلى المدى الطويل. إكتشف كلّ المميزات
تنشق هواء أنقى ولاحظ الفرق
يمكن لتقنية VitaShield IPS إزالة الجسيمات الصغيرة جدًا بحجم يصل إلى 0,02 ميكرون ونسبة 99,97% من المواد المسببة للحساسية الشائعة والمحمولة في الهواء بطريقة طبيعية وعلى المدى الطويل. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تنشق هواء أنقى ولاحظ الفرق
يمكن لتقنية VitaShield IPS إزالة الجسيمات الصغيرة جدًا بحجم يصل إلى 0,02 ميكرون ونسبة 99,97% من المواد المسببة للحساسية الشائعة والمحمولة في الهواء بطريقة طبيعية وعلى المدى الطويل. إكتشف كلّ المميزات
تم تصميم فلتر NanoProtect HEPA ومكيف الهواء السميك جدًا ليقدّم فعالية فائقة في تنقية الهواء ويتميّز بفترة استخدام طويلة في مقاومة الجسيمات المحمولة بالهواء.
يتميّز وضع مسببات الحساسية المصمم خصيصًا بفعاليته العالية في إزالة مسببات الحساسية الشائعة المنقولة في الهواء. فعندما يكشف جهاز تنقية الهواء عن أدنى تغيير في جودة الهواء، سيعزز أداء التنظيف لإزالة مسببات الحساسية الموجودة في الهواء.
بالمقارنة مع أي مستشعر محترف، تُعتبر تقنية AeraSense من Philips عالية الفعالية من حيث الاستشعار بأدنى تغيّر في ظروف الهواء في الداخل. تراقب الهواء باستمرار وتضبط سرعة المروحة تلقائيًا عندما تكتشف تغييرًا في الجسيمات.
تعزز تقنية VitaShield IPS مع التصميم الانسيابي وفلتر NanoProtect HEPA السميك جدًا توفير هواء نظيف بمعدل يصل إلى 393 م3/الساعة، ويمكن أن يُطبّق ذلك في غرفة تصل مساحتها إلى 95 م². كذلك، يمكن أن تزيل جسيمات متناهية الدقّة يصل حجمها إلى 0,02 ميكرون* (أي أصغر بمئة مرة من PM2.5)، وتزيل 99,97%* من مسببات الحساسية الشائعة والمنقولة في الهواء، و99,9% من البكتيريا وبعض أنواع الفيروسات مثل H1N1*. بالإضافة إلى ذلك، توفر لك الحماية الأكيدة من الغازات المضرة مثل الفورمالديهايد والتولوين والمركبات العضوية المتطايرة.
يقدّم مؤشر PM2.5 الرقميّ وحلقة الخطوات الأربع الملوّنة معلومات في الوقت الحقيقي حول جودة الهواء في الداخل.
بفضل تقنية AeraSense المتقدّمة، يتم احتساب فترة استخدام الفلتر بدقّة استنادًا إلى مستوى التلوث داخل المنزل، وتدفق الهواء ووقت التشغيل. وبفضل تنبيه حماية الهواء الصحيّ، ستدرك سريعًا متى يحين الوقت لاستبدال الفلتر. وإن لم يتمّ تغيير الفلتر بسرعة، يتوقف الجهاز عن العمل لتفادي التشغيل غير الفعّال. وبالتالي، تكون مطمئنًا لتوفر هواء صحي على الدوام.
حائز شهادة أو تم اختباره من قِبل ECARF وAirmid*
يخفف المنتج سرعة المروحة ومستوى الضجيج في الوضع الصامت لتوفير نوم مريح لك ليلاً، ويمكن إطفاء أضواء المنتج بحسب رغبتك.
أداء يدوم طويلاً
واجهة مستخدم المستشعر تعمل باللمس مع شاشة رقمية كبيرة
مسكة كبيرة لسهولة الحمل
التصميم واللون الخارجي
Performance
المواصفات التقنية
بلد المنشأ
استبدال
الاستدامة