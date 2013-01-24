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جهاز تنظيف الهواء

AC3256/90
التصنيف الإجمالي / 5
  • تنشق هواء أنقى ولاحظ الفرق تنشق هواء أنقى ولاحظ الفرق تنشق هواء أنقى ولاحظ الفرق
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    جهاز تنظيف الهواء

    AC3256/90
    التصنيف الإجمالي / 5

    تنشق هواء أنقى ولاحظ الفرق

    يمكن لتقنية VitaShield IPS إزالة الجسيمات الصغيرة جدًا بحجم يصل إلى 0,02 ميكرون ونسبة 99,97% من المواد المسببة للحساسية الشائعة والمحمولة في الهواء بطريقة طبيعية وعلى المدى الطويل. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    جهاز تنظيف الهواء

    تنشق هواء أنقى ولاحظ الفرق

    يمكن لتقنية VitaShield IPS إزالة الجسيمات الصغيرة جدًا بحجم يصل إلى 0,02 ميكرون ونسبة 99,97% من المواد المسببة للحساسية الشائعة والمحمولة في الهواء بطريقة طبيعية وعلى المدى الطويل. إكتشف كلّ المميزات

    تنشق هواء أنقى ولاحظ الفرق

    يمكن لتقنية VitaShield IPS إزالة الجسيمات الصغيرة جدًا بحجم يصل إلى 0,02 ميكرون ونسبة 99,97% من المواد المسببة للحساسية الشائعة والمحمولة في الهواء بطريقة طبيعية وعلى المدى الطويل. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    جهاز تنظيف الهواء

    تنشق هواء أنقى ولاحظ الفرق

    يمكن لتقنية VitaShield IPS إزالة الجسيمات الصغيرة جدًا بحجم يصل إلى 0,02 ميكرون ونسبة 99,97% من المواد المسببة للحساسية الشائعة والمحمولة في الهواء بطريقة طبيعية وعلى المدى الطويل. إكتشف كلّ المميزات

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      تنشق هواء أنقى ولاحظ الفرق

      بفضل تقنية Vitashield IPS وAerasense

      • حجم الغرفة: يصل إلى 95 م²
      • يزيل جسيمات صغيرة بحجم 0,02 ميكرون
      • وضع Allergen الخاص
      • CADR‏ لغبار الطلع*: 393
      فلتر NanoProtect المتقدّم يوفّر حماية على مدار الساعة

      فلتر NanoProtect المتقدّم يوفّر حماية على مدار الساعة

      تم تصميم فلتر NanoProtect HEPA ومكيف الهواء السميك جدًا ليقدّم فعالية فائقة في تنقية الهواء ويتميّز بفترة استخدام طويلة في مقاومة الجسيمات المحمولة بالهواء.

      وضع AL الخاص التلقائي فعّال أكثر في إزالة مسببات الحساسية

      وضع AL الخاص التلقائي فعّال أكثر في إزالة مسببات الحساسية

      يتميّز وضع مسببات الحساسية المصمم خصيصًا بفعاليته العالية في إزالة مسببات الحساسية الشائعة المنقولة في الهواء. فعندما يكشف جهاز تنقية الهواء عن أدنى تغيير في جودة الهواء، سيعزز أداء التنظيف لإزالة مسببات الحساسية الموجودة في الهواء.

      تراقب الهواء وتتفاعل معه وتنقّيه تلقائيًا

      تراقب الهواء وتتفاعل معه وتنقّيه تلقائيًا

      بالمقارنة مع أي مستشعر محترف، تُعتبر تقنية AeraSense من Philips عالية الفعالية من حيث الاستشعار بأدنى تغيّر في ظروف الهواء في الداخل. تراقب الهواء باستمرار وتضبط سرعة المروحة تلقائيًا عندما تكتشف تغييرًا في الجسيمات.

      تنقية فائقة يمكن أن تطبق على غرفة تبلغ مساحتها 95 م² كحدٍ أقصى

      تنقية فائقة يمكن أن تطبق على غرفة تبلغ مساحتها 95 م² كحدٍ أقصى

      تعزز تقنية VitaShield IPS مع التصميم الانسيابي وفلتر NanoProtect HEPA السميك جدًا توفير هواء نظيف بمعدل يصل إلى 393 م3/الساعة، ويمكن أن يُطبّق ذلك في غرفة تصل مساحتها إلى 95 م². كذلك، يمكن أن تزيل جسيمات متناهية الدقّة يصل حجمها إلى 0,02 ميكرون* (أي أصغر بمئة مرة من PM2.5)، وتزيل 99,97%* من مسببات الحساسية الشائعة والمنقولة في الهواء، و99,9% من البكتيريا وبعض أنواع الفيروسات مثل H1N1*. بالإضافة إلى ذلك، توفر لك الحماية الأكيدة من الغازات المضرة مثل الفورمالديهايد والتولوين والمركبات العضوية المتطايرة.

      معلومات حول PM2.5 في الوقت الحقيقي وضوء مؤشر جودة الهواء بأربعة ألوان

      معلومات حول PM2.5 في الوقت الحقيقي وضوء مؤشر جودة الهواء بأربعة ألوان

      يقدّم مؤشر PM2.5 الرقميّ وحلقة الخطوات الأربع الملوّنة معلومات في الوقت الحقيقي حول جودة الهواء في الداخل.

      تنبيه حماية الهواء الصحي لقياس فترة استخدام الفلتر بدقّة

      تنبيه حماية الهواء الصحي لقياس فترة استخدام الفلتر بدقّة

      بفضل تقنية AeraSense المتقدّمة، يتم احتساب فترة استخدام الفلتر بدقّة استنادًا إلى مستوى التلوث داخل المنزل، وتدفق الهواء ووقت التشغيل. وبفضل تنبيه حماية الهواء الصحيّ، ستدرك سريعًا متى يحين الوقت لاستبدال الفلتر. وإن لم يتمّ تغيير الفلتر بسرعة، يتوقف الجهاز عن العمل لتفادي التشغيل غير الفعّال. وبالتالي، تكون مطمئنًا لتوفر هواء صحي على الدوام.

      حائز شهادة أو تم اختباره من قِبل ECARF وAirmid*

      حائز شهادة أو تم اختباره من قِبل ECARF وAirmid*

      حائز شهادة أو تم اختباره من قِبل ECARF وAirmid*

      يعمل بصمت فائق في وضع السكن على مستوى 33 ديسيبل فقط

      يعمل بصمت فائق في وضع السكن على مستوى 33 ديسيبل فقط

      يخفف المنتج سرعة المروحة ومستوى الضجيج في الوضع الصامت لتوفير نوم مريح لك ليلاً، ويمكن إطفاء أضواء المنتج بحسب رغبتك.

      أداء يدوم طويلاً

      أداء يدوم طويلاً

      واجهة مستخدم المستشعر تعمل باللمس مع شاشة رقمية كبيرة

      واجهة مستخدم المستشعر تعمل باللمس مع شاشة رقمية كبيرة

      مسكة كبيرة لسهولة الحمل

      مسكة كبيرة لسهولة الحمل

      المواصفات التقنية

      • التصميم واللون الخارجي

        مستشعر (ات) جودة الهواء
        مستشعر Aerasense للجسيمات الدقيقة بحجم PM2.5
        مؤشرات سرعة المروحة
        صامت، سرعة 1، 2، 3، والسرعة القصوى
        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك
        اللون (الألوان)
        أبيض

      • Performance

        ينقي PM2.5
        >99% (ساعة واحدة)  %
        معدل استلام الهواء النظيف (CADR) (وتنقيته من دخان السجائر)
        393  م³/س
        ينقّي البكتيريا
        99,99% (ساعة واحدة)  %

      • المواصفات التقنية

        طول سلك الطاقة
        1.6  أمتار
        منطقة فعالة
        لغاية 95  م²
        التردد
        50/60  هرتز
        الطاقة
        60  واط
        مستوى الصوت
        33-64  ديسيبل (أ)
        فولتية
        220-240  فولت

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الصين

      • استبدال

        فلتر مكيف الهواء
        FY3432
        فلتر HEPA
        FY3433

      • الاستدامة

        استهلاك الطاقة بوضع الاستعداد
        <0.5  واط

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            • معدل استلام الهواء النظيف (CADR) وتنقيته من الدخان: تم اختباره من قِبل طرف ثالث وفقًا لمعيار AHAM
            • 20 نانومترًا: تمّ اختباره من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية (IUTA). بحسب تقرير تقييم المخاطر الميكروبيولوجية الصادر عن منظمة الصحة العالمية (WHO) في العام 2008، فإن حجم فيروسات إنفلونزا الطيور وفيروسات الإنفلونزا البشرية والفيلقيّة والتهاب الكبد أكبر من 20 نانومترًا (0,00002 مم).
            • يزيل 99,97% من الجسيمات: تم اختباره في العام 2015 من قِبل مختبر طرف ثالث