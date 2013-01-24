تقنية NanoCloud: ترطيب صحي من دون عناء

تقوم تقنية NanoCloud بترطيب الهواء بهدوء وفعالية، لكمية بكتيريا أقل بنسبة 99% (6). تعمل NanoCloud عبر التبخير الطبيعي لإنشاء ضباب غير مرئي من الجزيئات الدقيقة جدًا من بخار المياه فقط. وبفضل حجمها الصغير جدًا، يتم ترطيب الهواء بشكل متساوٍ، كما يصعب على البكتيريا والمعادن الالتصاق بها، ما يمنع البكتيريا من الانتشار والغبار الأبيض من التواجد في غرفتك (7).