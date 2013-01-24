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2000i Series

جهاز تنقية الهواء وجهاز ترطيب الهواء

AC2729/90
التصنيف الإجمالي / 5
  • تنشق هواء أنقى تنشق هواء أنقى تنشق هواء أنقى
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    2000i Series جهاز تنقية الهواء وجهاز ترطيب الهواء

    AC2729/90
    التصنيف الإجمالي / 5

    تنشق هواء أنقى

    ينظّف جهاز تنقية الهواء 2 في 1 من Philips الغرف التي تصل مساحتها إلى 65 م2، ويرطّب الهواء بمعدل 500 مل/الساعة. بفضل التحكّم عبر التطبيق والمستشعرات، يقوم الجهاز بمسح جودة الهواء وضبط البرامج تلقائيًا لترطيب الهواء وتنظيفه من مسببات الحساسية والملوثات. إكتشف كلّ المميزات

    2000i Series جهاز تنقية الهواء وجهاز ترطيب الهواء

    تنشق هواء أنقى

    ينظّف جهاز تنقية الهواء 2 في 1 من Philips الغرف التي تصل مساحتها إلى 65 م2، ويرطّب الهواء بمعدل 500 مل/الساعة. بفضل التحكّم عبر التطبيق والمستشعرات، يقوم الجهاز بمسح جودة الهواء وضبط البرامج تلقائيًا لترطيب الهواء وتنظيفه من مسببات الحساسية والملوثات. إكتشف كلّ المميزات

    تنشق هواء أنقى

    ينظّف جهاز تنقية الهواء 2 في 1 من Philips الغرف التي تصل مساحتها إلى 65 م2، ويرطّب الهواء بمعدل 500 مل/الساعة. بفضل التحكّم عبر التطبيق والمستشعرات، يقوم الجهاز بمسح جودة الهواء وضبط البرامج تلقائيًا لترطيب الهواء وتنظيفه من مسببات الحساسية والملوثات. إكتشف كلّ المميزات

    2000i Series جهاز تنقية الهواء وجهاز ترطيب الهواء

    تنشق هواء أنقى

    ينظّف جهاز تنقية الهواء 2 في 1 من Philips الغرف التي تصل مساحتها إلى 65 م2، ويرطّب الهواء بمعدل 500 مل/الساعة. بفضل التحكّم عبر التطبيق والمستشعرات، يقوم الجهاز بمسح جودة الهواء وضبط البرامج تلقائيًا لترطيب الهواء وتنظيفه من مسببات الحساسية والملوثات. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل منقي الهواء

      تنشق هواء أنقى

      القضاء على 99,97% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون

      • تنقية الغرف بمساحة تصل إلى65 م²
      • معدل تسليم هواء نظيف يبلغ 250 م³/الساعة
      • معدل ترطيب يبلغ 500 مل/الساعة
      • اتصال بتطبيق CleanHome+‎
      معدل تسليم هواء نظيف (CADR) يصل إلى 250 م³/الساعة: تنقية الغرف بمساحة تصل إلى 65 م2

      معدل تسليم هواء نظيف (CADR) يصل إلى 250 م³/الساعة: تنقية الغرف بمساحة تصل إلى 65 م2

      إن مؤشر الأداء الرئيسي لجهاز تقنية الهواء هو CADR (معدل تسليم الهواء النظيف)، أي تدفق الهواء النظيف الذي يتم توليده في ساعة واحدة. كلما ارتفعت قيمة CADR، كانت عملية التنظيف أسرع. وكلما ارتفع التلوث في الغرفة، ارتفعت قيمة CADR أيضًا. يتميّز جهاز تنقية الهواء بمعدل CADR يبلغ 250 م3/الساعة (1) ويمكنه تنقية غرفة كاملة بمساحة تصل مساحتها إلى 65 م2 (2).

      يقوم فلتر HEPA بإزالة 99,97% من الجسيمات الصغيرة بحجم 0,003 ميكرومتر (3)

      يقوم فلتر HEPA بإزالة 99,97% من الجسيمات الصغيرة بحجم 0,003 ميكرومتر (3)

      بفضل التنقية الثلاثية المراحل التي تضم فلتر NanoProtect HEPA وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي، يمكن التقاط 99,97% من الجسيمات الصغيرة جدًا بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون (3)، لحمايتك من جسيمات PM2.5 والبكتيريا (4) وغبار الطلع والغبار ووبر الحيوانات الأليفة والغازات وغيرها من الملوثات الأخرى.

      إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء

      إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء

      التقاط الرذاذ بما في ذلك الرذاذ الذي قد يحتوي على فيروسات تصيب الجهاز التنفسي. تم اختباره بشكلٍ منفصل من قبل airmid health-group للتأكد من قدرته على إزالة 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجود في الهواء (5).

      تقنية NanoCloud: ترطيب صحي من دون عناء

      تقنية NanoCloud: ترطيب صحي من دون عناء

      تقوم تقنية NanoCloud بترطيب الهواء بهدوء وفعالية، لكمية بكتيريا أقل بنسبة 99% (6). تعمل NanoCloud عبر التبخير الطبيعي لإنشاء ضباب غير مرئي من الجزيئات الدقيقة جدًا من بخار المياه فقط. وبفضل حجمها الصغير جدًا، يتم ترطيب الهواء بشكل متساوٍ، كما يصعب على البكتيريا والمعادن الالتصاق بها، ما يمنع البكتيريا من الانتشار والغبار الأبيض من التواجد في غرفتك (7).

      ترطيب تلقائي لغاية 500 مل/الساعة مع 4 إعدادات

      ترطيب تلقائي لغاية 500 مل/الساعة مع 4 إعدادات

      ترطيب الهواء بسرعة مع معدل ترطيب المياه يصل إلى 500 مل/الساعة (2). يتم استشعار مستوى الرطوبة في الهواء والترطيب تلقائيًا إلى المستوى المطلوب. عيّن مستوى الرطوبة الهدف إلى 40% أو 50% أو 60% أو 70%، وسيتم تشغيل جهاز ترطيب الهواء أو إيقاف تشغيله تلقائيًا لبلوغ مستوى الرطوبة المطلوب.

      تقوم تقنية AeraSense باستشعار جودة الهواء وعرضها

      تقوم تقنية AeraSense باستشعار جودة الهواء وعرضها

      يقوم مستشعر AeraSense بمسح جودة الهواء 1000 مرة في الثانية وعرض جودة الهواء في منزلك بلمح البصر. تعرض الشاشة مستوى مسببات الحساسية وPM2.5 بشكل رقمي، بالإضافة إلى حلقة ألوان بديهية.

      تم اختباره بدقة لجودة يمكنك الوثوق بها

      تم اختباره بدقة لجودة يمكنك الوثوق بها

      تخضع أجهزة تنقية الهواء من Philips إلى 170 اختبار كشف إجباري وصارم قبل إخراجها من المصنع. تخضع أيضًا لاختبارات صارمة متعلّقة بالمتانة والعمر الافتراضي، لتشغيل مستمر على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

      وضع النوم مع تشغيل هادئ جدًا

      وضع النوم مع تشغيل هادئ جدًا

      في وضع النوم، يتم خفت أضواء الشاشة، ويعمل جهاز تنقية الهواء بهدوء تام تقريبًا أثناء النوم. حائز شهادة Quiet Mark.

      إعداد 2 في و1 وإعداد جهاز تنقية الهواء فقط مع الوضعَين التلقائي واليدوي

      إعداد 2 في و1 وإعداد جهاز تنقية الهواء فقط مع الوضعَين التلقائي واليدوي

      بدّل بين وضعَي 2 في 1 وجهاز تنقية الهواء فقط بلمسة زر. في الوضع التلقائي، تختار المستشعرات بذكاء السرعة المناسبة لمنزلك. شغّل جهاز تنقية الهواء في أي من الوضعَين التلقائيَين (عام أو مسببات الحساسية) أو وضع السكون أو اختر من بين 4 مستويات سرعة: السرعة 1، و2، و3، والسرعة القصوى، لتحكّم كامل بتدفق الهواء ومستوى الصوت.

      التتبّع والتحكّم بواسطة التطبيق

      التتبّع والتحكّم بواسطة التطبيق

      تمكّن من مراقبة جودة الهواء والتحكّم بجهاز تنقية الهواء في أي وقت ومن أي مكان عبر تطبيق Clean Home+‎. احصل على تنبيهات عندما تصبح جودة الهواء غير سليمة.

      استهلاك طاقة منخفض

      استهلاك طاقة منخفض

      بفضل تصميم جهاز تنقية الهواء الموفر لاستهلاك الطاقة، يمكن تشغيل الجهاز على طاقة قصوى تبلغ 35 واط، أي ما يعادل الطاقة التي تستخدمها لمبة قياسية.

      المواصفات التقنية

      • Performance

        معدل تسليم الهواء النظيف (الجسيمات، معيار GB/T) ‏(1)
        250 م3/الساعة
        معدل الترطيب (8)
        500 مل/الساعة
        حجم الغرفة للتنقية (2)
        لغاية 65 م2
        حجم الغرفة للترطيب (9)
        لغاية 68 م2
        تصفية
        فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي
        تنقية الجسيمات الصغيرة (3)
        99,97% من الجسيمات بحجم يبلغ 0,003 ميكرون
        تنقية مسببات الحساسية (10)
        99,97%
        تنقية الفيروسات والرذاذ (5)
        99,9%
        تقنية NanoCloud ‏(6)
        كميو بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99%
        تقنية VitaShield
        نعم

      • عرض جودة الهواء

        تقنية Aerasense
        نعم
        مستوى الجسيمات الصغيرة (PM2.5)
        نعم
        مؤشر مسببات الحساسية في الداخل (IAI)
        نعم
        مستوى الرطوبة
        نعم
        معلومات حول جودة الهواء
        • حلقة باردة
        • رقمي

      • مدى الاستفادة

        الوضعان التلقائيان
        عام ومسببات الحساسية
        وضع السكون
        نعم
        إعدادات السرعة اليدوية
        1، و2، و3 والسرعة القصوى
        إعدادات الرطوبة
        40% و50% و60% و70%
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار
        إمكانية النقل
        4 عجلات
        قفل الأطفال
        نعم
        موقت
        1~12 ساعة

      • موفرة للطاقة

        الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
        35  واط
        استهلاك الطاقة بوضع الاستعداد
        <2  واط
        فولتية
        220-240  فولت

      • إمكانية الاتصال

        التطبيق، اتصال عبر شبكة Wi-Fi
        Clean Home+‎
        التوافق مع الهواتف الذكية
        أجهزة iPhone وAndroid

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        8,00  كلغ
        الوزن مع التغليف
        9.9  كلغ
        أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
        396*230*580 مم
        أبعاد علبة التغليف (الطول×العرض×الارتفاع)
        445*310*689  ملليمترًا
        اللون (الألوان)
        أبيض
        خزان الماء
        3.5  لتر

      • فلاتر بديلة

        فلتر NanoProtect HEPA
        FY1410 - لغاية 24 شهرًا
        الكربون النشط
        FY1413 - لغاية 12 شهرًا
        فتيلة جهاز ترطيب الهواء
        FY2425 - لغاية 6 أشهر

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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          الآراء

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          • (1) معدل استلام الهواء النظيف (CADR): خضع للاختبار من قِبل طرف ثالث وفقًا لمعيار GB/T 18801-2015.
          • (2) محتسب وفقًا لمعيار NRCC-54013 باستخدام معدل استلام الهواء النظيف (CADR) مع دخان السجائر الذي تم اختباره وفقًا لمعيار GB/T18801-2015.
          • (3) خضع للاختبار على مادة الفلتر مع رذاذ كلوريد الصوديوم، ومصنّف بحجم 3 نانومتر وفقًا لمعيار DIN71460-1 في العام 2017 من قِبل مختبر تابع لجهة ثالثة.
          • (4) تم الاختبار من قِبل مختبر طرف ثالث في حجرة تبلغ مساحتها 30 م³ وفقًا للمعيار GB21551.3-2010، (العنقودية البيضاء 8032 كبكتيريا اختبار). تم الاختبار في الوضع الأقصى بعد 60 دقيقة.
          • (5) تم اختبار معدل تقليل الميكروبات في شركة Airmid Health group Ltd.‎، النتيجة بعد مرور 10- 20 دقيقة، مع تشغيل الجهاز في الوضع الأقصى، في حجرة اختبار تبلغ مساحتها 28,5 م³ وملوّثة بفيروس الإنفلونزا من النوع "أ" (H1N1) المنقول في الهواء.
          • (5) لا يوفر جهاز تنقية الهواء بحد ذاته الحماية من فيروس كوفيد-19، ولكن يمكن أن يكون جزءًا من خطة حماية نفسك وعائلتك (وكالة حماية البيئة الأمريكية).
          • (6) مقارنة بوحدات تنقية الهواء القياسية بالموجات فوق الصوتية التي لا تحتوي على تقنية إضافية للحد من انتشار البكتيريا، تم الاختبار من قِبل مختبر مستقل
          • (7) مقارنة بتقنية الترطيب بالموجات فوق الصوتية. تم اختبار ترسب المعادن على الأثاث من قِبل مختبر تابع لجهة خارجية على مدار 3 ساعات وفقًا لـ DIN 44973 وIUTA e.V.
          • (8) تم الاختبار في حجرة المناخ الداخلي الخاصة بـ Philips وفقًا لمعيار GB/T 23332 في العام 2017. تبلغ مساحة الغرفة 25 م2 ودرجة حرارتها الأولية 20±2 درجات مئوية والرطوبة النسبية 30±3%
          • (9) تم الاحتساب باستخدام AHAM HU-1-2016 البند 7.3 بالاستناد إلى أداء الترطيب الذي تم اختباره وفقًا لـ GB/T 23332-2018
          • (10) تم الاختبار من قِبل مختبر تابع لجهة خارجة وفقًا للمعيار الأمريكي المعدّل ‎42 CFR القسم 84