تنقية سريعة تناسب الغرف بحجم يصل إلى 63 م²

إن توزيع تدفق الهواء القوي يغطي الغرف التي يصل حجمها إلى 63 م² بفعالية ويوزّع الهواء النظيف في كل ركن من الغرفة. يسمح ذلك بتحسين الأداء ليصل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) إلى 270 م³/الساعة، أي أن الجهاز ينظف 20 م² في أقل من 11 دقيقة. (1)