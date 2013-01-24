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Series 8000

منقي الهواء

AC0819/90
التصنيف الإجمالي / 5
2 الجوائز
  • للقضاء على 99,5% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون للقضاء على 99,5% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون للقضاء على 99,5% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون
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    Series 8000 منقي الهواء

    AC0819/90
    التصنيف الإجمالي / 5
    2 الجوائز

    للقضاء على 99,5% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون

    جهاز تنقية الهواء الجديد من السلسلة 800 من Philips - جهاز صغير وفعال في آن، لتزويد منزلك بهواء نقي. فهو يستشعر الجسيمات الضارة التي يكون حجمها حتى أصغر من PM2.5، ويزيل ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات في الهواء* ويتميّز بحجم صغير. إكتشف كلّ المميزات

    Series 8000 منقي الهواء

    للقضاء على 99,5% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون

    جهاز تنقية الهواء الجديد من السلسلة 800 من Philips - جهاز صغير وفعال في آن، لتزويد منزلك بهواء نقي. فهو يستشعر الجسيمات الضارة التي يكون حجمها حتى أصغر من PM2.5، ويزيل ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات في الهواء* ويتميّز بحجم صغير. إكتشف كلّ المميزات

    للقضاء على 99,5% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون

    جهاز تنقية الهواء الجديد من السلسلة 800 من Philips - جهاز صغير وفعال في آن، لتزويد منزلك بهواء نقي. فهو يستشعر الجسيمات الضارة التي يكون حجمها حتى أصغر من PM2.5، ويزيل ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات في الهواء* ويتميّز بحجم صغير. إكتشف كلّ المميزات

    Series 8000 منقي الهواء

    للقضاء على 99,5% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون

    جهاز تنقية الهواء الجديد من السلسلة 800 من Philips - جهاز صغير وفعال في آن، لتزويد منزلك بهواء نقي. فهو يستشعر الجسيمات الضارة التي يكون حجمها حتى أصغر من PM2.5، ويزيل ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات في الهواء* ويتميّز بحجم صغير. إكتشف كلّ المميزات

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      • قضاء على 99,5% من الجسيمات بـ 3 نانومتر
      • معلومات حول جودة الهواء بالألوان
      • لغاية 49 م2/ 527 قدم2
      • الوضع التلقائي ووضع النوم

      إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات في الهواء*

      تم تصميمه مع نظام تنقية نشط ومتعدد المراحل، لالتقاط ما يصل إلى 99,95% من الجسيمات التي تمرّ عبر الفلتر بحجم صغير جدًا يصل إلى 0,3 ميكرون، وهو حجم مسببات الحساسية والجسيمات والبكتيريا والفيروسات الأكثر شيوعًا المنقولة في الهواء. بالإضافة إلى ذلك، يزيل الرذاذات بما في ذلك تلك التي قد تحتوي على فيروسات الجهاز التنفسي من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر. يقوم أيضًا بتنظيف الهواء من خلال إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات في الهواء*، للحرص على أنك تتنفس هواءً نقيًا على الدوام. 

      مؤشر بالألوان لجودة الهواء في الوقت الحقيقي

      مؤشر بأربعة ألوان لمعرفة جودة الهواء في الوقت الحقيقي، من الأزرق (جودة جيدة) إلى الأحمر (جودة رديئة)، لتنعم براحة البال بشأن جودة الهواء في منزلك.

      تنقية فعالة

      نتيجة تنقية فعالة، مع توزيع الهواء بطريقة ثلاثية الأبعاد، لتنظيف غرفة بمساحة 20 مترًا مربعًا في أقل من 16 دقيقة*.

      وضع التنقية التلقائي الذكي

      وضع التنقية التلقائي الذكي، المشغّل بواسطة مستشعر احترافي، لاستشعار والتفاعل تلقائيًا مع أدنى تغيير في الهواء.

      تشغيل هادئ جدًا مع ضوء خافت في وضع النوم

      في وضع النوم، يتم خفت أضواء الشاشة، ويعمل جهاز تنقية الهواء بهدوء تام تقريبًا، فيبلغ مستوى الضجيج 35 ديسيبل (A)*، لتزويدك بهواء نظيف أثناء النوم. مثالي للاستخدام في غرفة النوم أو غرفة الأطفال.

      حجم صغير

      حجم صغير، ليتّسع في أي مكان في المنزل. مناسب لغرفة بحجم 49 مترًا مربعًا.*

      المواصفات التقنية

      • Performance

        حجم الغرفة
        49  م²
        معدل استلام الهواء النظيف (الجسيمات)
        190 *  م³/س
        إزالة الجسيمات بحجم 0,3 ميكرون
        99,5  %
        إزالة الجسيمات الصغيرة جدًا
        0.003  ميكرومترًا
        ينقي ويزيل فيروس H1N1
        99,9  %
        ينقّي البكتيريا
        99  %
        معدل كفاءة الطاقة
        مرتفع
        فترة استهلاك الفلتر الموصى بها
        12  أشهر
        قوة الصوت
        35-61  ديسيبل (أ)

      • الميزات

        VitaShield
        نعم
        تقنية Aerasense
        نعم
        معلومات حول جودة الهواء
        حلقة مؤشر جودة الهواء
        مستشعر PM2.5
        نعم
        الأوضاع
        الوضع التلقائي، وضع النوم، وضع السرعة القصوى
        قفل وتنبيه لحماية الهواء الصحي
        نعم
        تحكّم بالإضاءة
        تشغيل/إيقاف تشغيل
        المحرّك
        تيار متردد

      • التصميم واللون الخارجي

        اللون (الألوان)
        باللون الأبيض
        لون لوحة التحكم
        رمادي سحابي بارد
        نوع لوحة التحكّم
        لوحة لمس

      • المواصفات التقنية

        فولتية
        220 - 240  فولت
        التردد
        50  هرتز
        طول سلك الطاقة
        1.6  أمتار
        الطاقة
        22  واط

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        2.4  كلغ
        الوزن مع التغليف
        3  كلغ
        أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
        250 x ‏250 x‏ 367

      • بيانات لوجيستية

        رمز 12NC
        ‎8834 819 90 130 EAN F
        صندوق EAN F
        8710103937289

      • استبدال

        الفلتر المضمّن
        FY0194

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الصين

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        استهلاك الطاقة بوضع الاستعداد
        < 0,5  واط
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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            الجوائز

            الآراء

            كن أول من يراجع هذا البند

            • تم اختبار معدل تقليل الميكروبات في شركة Airmid Airmid Health group Ltd.‎ في حجرة اختبار بمساحة 28,5 م3 وملوثة بفيروس الإنفلونزا من نوع "أ" (H1N1) المنقول في الهواء.
            • لا يوفر جهاز تنقية الهواء بحد ذاته الحماية من فيروس كوفيد-19، ولكن يمكن أن يكون جزءًا من خطة حماية نفسك وعائلتك، للمساعدة في التهوية وتوفير الهواء النقي (وكالة حماية البيئة الأمريكية).
            • تم اختبار معدل استلام الهواء النظيف (CADR) من قِبل مختبر طرف ثالث وفقًا لمعيار GB/T18801-2015.
            • *تم الاحتساب وفقًا لمعيار NRCC-54013 باستخدام معدل استلام الهواء النظيف (CADR) مع دخان السجائر الذي تم اختباره وفقًا لمعيار GB/T18801-2015.
            • *إنه وقت افتراضي لعملية تنظيف لمرة واحدة محتسبة عبر قسم معدل استلام الهواء النظيف الذي يبلغ 190 مترًا مكعبًا/الساعة على حجم الغرفة الذي يبلغ 48 مترًا مكعبًا (افتراضًا أن حجم الغرفة يبلغ 20 مترًا مربعًا في المساحة الأرضية و2,4 مترًا مربعًا في الارتفاع).
            • *تم الاختبار على الفلتر من خلال التمرير مرة واحدة بتدفق هواء بنسبة 5,33 سم في الثانية، من قِبل مختبر طرف ثالث. تم اختبار الفلتر باستخدام رذاذ كلوريد الصوديوم من قِبل معهد iUTA وفقًا لمعيار DIN71460-1.