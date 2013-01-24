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X-tremeVision Pro150

لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

9006XVPB1
التصنيف الإجمالي / 5
  • سطوع قوي لأمان إضافي سطوع قوي لأمان إضافي سطوع قوي لأمان إضافي
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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    X-tremeVision Pro150 لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

    9006XVPB1
    التصنيف الإجمالي / 5

    سطوع قوي لأمان إضافي

    تجمع مصابيح X-tremeVision Pro150 من Philips ما بين السطوع القوي وفترة الاستخدام التي لم تكن متاحة سابقًا في لمبة مماثلة وعالية الأداء، فتتيح لك رؤية مثالية للحفاظ على سلامتك وسلامة أحبائك على الطريق بصورة أفضل. إكتشف كلّ المميزات

    X-tremeVision Pro150 لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

    سطوع قوي لأمان إضافي

    تجمع مصابيح X-tremeVision Pro150 من Philips ما بين السطوع القوي وفترة الاستخدام التي لم تكن متاحة سابقًا في لمبة مماثلة وعالية الأداء، فتتيح لك رؤية مثالية للحفاظ على سلامتك وسلامة أحبائك على الطريق بصورة أفضل. إكتشف كلّ المميزات

    سطوع قوي لأمان إضافي

    تجمع مصابيح X-tremeVision Pro150 من Philips ما بين السطوع القوي وفترة الاستخدام التي لم تكن متاحة سابقًا في لمبة مماثلة وعالية الأداء، فتتيح لك رؤية مثالية للحفاظ على سلامتك وسلامة أحبائك على الطريق بصورة أفضل. إكتشف كلّ المميزات

    X-tremeVision Pro150 لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

    سطوع قوي لأمان إضافي

    تجمع مصابيح X-tremeVision Pro150 من Philips ما بين السطوع القوي وفترة الاستخدام التي لم تكن متاحة سابقًا في لمبة مماثلة وعالية الأداء، فتتيح لك رؤية مثالية للحفاظ على سلامتك وسلامة أحبائك على الطريق بصورة أفضل. إكتشف كلّ المميزات

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      أفضل مزيج من الأداء العالي وفترة الاستخدام الطويلة

      • نوع المصباح: HB4
      • حزمة مكونة من: 1
      • 12 فولت، 51 واط

      احصل على رؤية أفضل للقيادة بأمان

      تمنحك مصابيح X-tremeVision Pro150 من Philips ضوءًا أكثر سطوعًا بنسبة تصل إلى 150%(1). يمكنك القيادة إلى المنزل حيث ينتظرك أحباؤك وأنت على ثقة بأنه يمكنك الرؤية بوضوح حتى في الظلام وفي ظروف الطقس القاسية. ويوفر تصميم الفتيل المتقدم قدرًا أكبر من الدقة والإضاءة لتحسين الإضاءة على الطريق، في حين تضمن تقنية زجاج الكوارتز الجديدة ذات الدقة الماسية سطوعًا إضافيًا.

      فترة استخدام تصل إلى 450 ساعة من لمبة عالية الأداء(3)

      تعمل تقنية الإنتاج الجديدة لزجاج الكوارتز ذات الدقة الماسية من Philips على زيادة معدل إنتاج الضوء بالإضافة إلى توفير مقاومة أكبر للصدمات الحرارية والضغط. كما أنّ التركيبات المصممة خصيصًا من الغازات الثمينة تحمي الفتيل بشكل إضافي من التلف. هذا يعني سطوع إضافي ومدة استهلاك أطول تصل إلى 450 ساعة (ينطبق على المصابيح من نوع H7؛ أما المصابيح من نوع HB4، فمدة الاستهلاك التي توفرها هي 600 ساعة)، وهي على الأرجح المدة الأطول التي توفرها هذه اللمبة القوية.

      امنح نفسك وقتًا كافيًا لاكتشاف المخاطر وتفاديها

      بما أن مصابيح X-tremeVision Pro150 من Philips يمكنها أن تلقي الضوء لمسافة أبعد بمقدار يصل إلى 70 مترًا(2) على الطريق، فهي تزيد قدرتك على الاستجابة للمخاطر المحتملة. ومن خلال زيادة المسافة الآمنة، يمكنك أنت والركاب الاستمتاع بقيادة أكثر أمانًا.

      يمنح الضوء البارد رؤية أوضح وراحة أكبر

      قد تكون القيادة في الظلام مُتعبة للعينين، ما يؤدي إلى إجهاد النظر وزيادة خطر التعب. تعكس مصابيح X-tremeVision Pro150 من Philips ضوءًا أكثر بياضًا يصل إلى 3400 كلفن (ينطبق على المصابيح من نوع H7؛ أما المصابيح من نوع HB4، فتوفر 3450 كلفن)، فتمنحك مستوى تباين أعلى أمامك، ما يساعدك على تحديد الأجسام المقتربة والتعرّف عليها بثقة أكبر. تساعدك الرؤية الأوضح على البقاء متيقظًا لفترةٍ أطول، ما يجعل القيادة أكثر أمانًا ومتعةً.

      لا تساوم على السلامة، غيّر المصابيح بالأزواج

      من المنطقي تغيير كلا لمبتَي المصابيح الأمامية معًا، بدلاً من استبدال اللمبة المتضررة فقط. توفر اللمبات الحديثة زيادة في إخراج الضوء وأداءً فائقًا، ما يوفر تجربة قيادة أكثر أمانًا. ومن خلال استبدال كلا اللمبتين، توفر الوقت والتكلفة، وتتجنب خطر تعطل المصابيح الأمامية، وتستفيد من شعاع أكثر سطوعًا وتوازنًا، والأهم من كل ذلك هو أنك تجعل القيادة أكثر أمانًا لنفسك ولأحبائك.

      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      تشتهر أضواء Philips المتطورة تقنيًا في صناعة السيارات، وقد حافظت على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم منتجات المعدات الأصلية العالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المطبّقة)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. وتتوافق مصابيح X-tremeVision Pro150 من Philips مع طرازات السيارات التي تقدمها العلامات التجارية البارزة، مثل Audi وBMW وFord وGM وToyota وVolkswagen. راجع دليل تحديد المنتج لمزيد من المعلومات.

      المواصفات التقنية

      • وصف المنتج

        التقنية
        هالوجين
        نوع
        HB4
        المجموعة
        X-tremeVision Pro150
        تطبيق
        • شعاع عالي
        • شعاع منخفض
        • أضواء الضباب الأمامية
        تصديق ECE
        نعم
        التعيين
        HB4 9006 XVP ‏12 فولت 51 واط P22d B1
        القاعدة
        P22d

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        51  واط

      • خصائص الضوء

        حرارة اللون
        3450  كلفن
        لومن [لومن]
        1095 ±15%

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        600 ساعة

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        9006XVPB1
        رمز الطلب
        00559528

      • بيانات العلبة

        نوع العلبة
        B1
        EAN1
        8719018005595
        EAN3
        8719018005601

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الارتفاع
        12.9  سم
        الطول
        9.5  سم
        العرض
        3.6  سم
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        5
        كمية الحزمة
        1

      • معلومات العلبة الخارجية

        الارتفاع
        13.0  سم
        الطول
        15,0  سم
        العرض
        13.5  سم
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.212  كلغ

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        مزيد من الضوء
        أبرز ما في المنتج
        ضوء أكثر سطوعًا حتى 150%

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          • 1 سطوع مقارَن بالمعيار القانوني الأدنى.
          • 2 المسافة الآمنة الإضافية: تمت مقارنة طول شعاع الضوء بالحد الأدنى المطلوب في نظام ECE، استنادًا إلى مسافة أبعد بـ 1 لاكس. المسافة الأبعد عن السيارة.
          • 3 ينطبق على استخدام الشعاع المنخفض، ويختلف لاستخدام ضوء الضباب