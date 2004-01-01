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7400 series 43PUT7428 Google Smart LED TV

86PQT8169/56
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    7400 series 43PUT7428 Google Smart LED TV

    86PQT8169/56

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    7400 series 43PUT7428 Google Smart LED TV

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    7400 series 43PUT7428 Google Smart LED TV

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      الترفيه الذي تحبه، مع بعض المساعدة من Google.

      الترفيه الذي تحبه، مع بعض المساعدة من Google.

      ما الذي تريد مشاهدته؟ يجمع تلفزيون Google الأفلام والبرامج وغيرها من التطبيقات والاشتراكات وينظّمها ك فقط. ستحصل على اقتراحات استنادًا إلى ما يعجبك، ويمكنك حتى استخدام تطبيق Google TV على هاتفك لتحرير قائمة المشاهدة في أثناء التنقل.

      مساعد Google. تحكّم بالتلفزيون باستخدام صوتك.

      مساعد Google. تحكّم بالتلفزيون باستخدام صوتك.

      تحكّم بتلفزيون Google TV من Philips بصوتك. هل تريد تشغيل لعبة أو مشاهدة Netflix أو البحث عن المحتويات والتطبيقات في متجر Google Play؟ يكفي أن تقول ذلك لتلفزيونك. يمكنك أيضًا إرسال أوامر لكل الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد Google- مثل تخفيت الأضواء وضبط منظّم الحرارة أثناء مشاهدة الأفلام، كل ذلك من دون النهوض عن الأريكة.

      متجر Google Play. المزيد من المحتويات التي تحبّها

      تخطَّ حدود برمجة التلفزيون التقليدية مع متجر Google Play. اختبر مجموعة لامتناهية من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والتطبيقات والألعاب عبر الإنترنت. المزيد من المحتويات التي تحبّها.

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