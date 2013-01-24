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OLED

4K UHD، ‏OLED، تلفزيون بنظام Android

77OLED806/56
التصنيف الإجمالي / 5
  • تجربة غامرة بشكل فريد. صورة جميلة تمامًا. تجربة غامرة بشكل فريد. صورة جميلة تمامًا. تجربة غامرة بشكل فريد. صورة جميلة تمامًا.
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    OLED 4K UHD، ‏OLED، تلفزيون بنظام Android

    77OLED806/56
    التصنيف الإجمالي / 5

    تجربة غامرة بشكل فريد. صورة جميلة تمامًا.

    يجمع تلفزيون OLED المذهل هذا بين الصورة الاستثنائية والشبيهة بالواقع وAmbilight من 4 جوانب لتوفير مستوى الحماس نفسه الذي توفره صالات السينما. ومهما كنت تشاهد أو تلعب، ستشعر وكأنك في قلب الحدث فيما أنت جالس في منزلك. إكتشف كلّ المميزات

    OLED 4K UHD، ‏OLED، تلفزيون بنظام Android

    تجربة غامرة بشكل فريد. صورة جميلة تمامًا.

    يجمع تلفزيون OLED المذهل هذا بين الصورة الاستثنائية والشبيهة بالواقع وAmbilight من 4 جوانب لتوفير مستوى الحماس نفسه الذي توفره صالات السينما. ومهما كنت تشاهد أو تلعب، ستشعر وكأنك في قلب الحدث فيما أنت جالس في منزلك. إكتشف كلّ المميزات

    تجربة غامرة بشكل فريد. صورة جميلة تمامًا.

    يجمع تلفزيون OLED المذهل هذا بين الصورة الاستثنائية والشبيهة بالواقع وAmbilight من 4 جوانب لتوفير مستوى الحماس نفسه الذي توفره صالات السينما. ومهما كنت تشاهد أو تلعب، ستشعر وكأنك في قلب الحدث فيما أنت جالس في منزلك. إكتشف كلّ المميزات

    OLED 4K UHD، ‏OLED، تلفزيون بنظام Android

    تجربة غامرة بشكل فريد. صورة جميلة تمامًا.

    يجمع تلفزيون OLED المذهل هذا بين الصورة الاستثنائية والشبيهة بالواقع وAmbilight من 4 جوانب لتوفير مستوى الحماس نفسه الذي توفره صالات السينما. ومهما كنت تشاهد أو تلعب، ستشعر وكأنك في قلب الحدث فيما أنت جالس في منزلك. إكتشف كلّ المميزات

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      تجربة غامرة بشكل فريد. صورة جميلة تمامًا.

      4K UHD، ‏OLED، تلفزيون بنظام Android

      • P5 Perfect Picture بالذكاء الاصطناعي
      • صوت من Dolby Atmos
      • تلفزيون Ambilight من 4 جوانب
      • تلفزيون Android بحجم 194 سم (77 بوصة)
      انغماس شامل. Ambilight من 4 جوانب.

      انغماس شامل. Ambilight من 4 جوانب.

      مع Ambilight من 4 جوانب من Philips، ستبدو كل لحظة أقرب. تستجيب أضواء LED الذكية المتوفرة حول حافة التلفزيون للحركة على الشاشة وتُصدر وهجًا غامرًا وآسرًا بكل بساطة. اختبره مرة واحدة وستستغرب كيفية الاستمتاع بمشاهدة التلفزيون بدونه.

      مهما كنت تشاهد، ستكون الصورة واقعية للغاية. محرك P5 بالذكاء الاصطناعي.

      مهما كنت تشاهد، ستكون الصورة واقعية للغاية. محرك P5 بالذكاء الاصطناعي.

      يوفر معالج P5 من Philips بالذكاء الاصطناعي صورة واقعية جدًا بحيث ستشعر أنه يمكن الدخول إليها. تعالج خوارزمية الذكاء الاصطناعي للتعلّم المعمق صورًا بطريقة مشابهة لدماغ الإنسان. بغضّ النظر عن المحتوى الذي تشاهد، ستحصل على تفاصيل تنبض بالحياة وتباين ولون غني وحركة سلسة.

      اختبر محتويات تنبض بالحياة. تلفزيون OLED من Philips.

      اختبر محتويات تنبض بالحياة. تلفزيون OLED من Philips.

      مع تلفزيون OLED من Philips، تحصل على زاوية عرض أوسع وصورة نابضة بالحياة بشكل فريد. استمتع بتدرجات أغمق للون الأسود وبألوان أكثر واقعية. بالإضافة إلى ذلك، تتم إعادة إنتاج التفاصيل في الظلال والمناطق المشرقة بدقة تامة. ويتم دعم كل تنسيقات HDR الأساسية. وبالتالي، ستشعر بقوة كل مشهد.

      رؤية وصوت سينمائيان. Dolby Vision وDolby Atmos

      رؤية وصوت سينمائيان. Dolby Vision وDolby Atmos

      يشير دعم تنسيقات الصوت والفيديو المتميّزة من Dolby إلى أن محتوى HDR الذي تشاهده سيبدو رائعًا للغاية. ستستمتع بصورة تعكس نوايا المخرج الأساسية وبتجربة صوت واسع مع وضوح وعمق واقعيين.

      تصميم متميز. من الحامل إلى جهاز التحكم عن بُعد.

      تصميم متميز. من الحامل إلى جهاز التحكم عن بُعد.

      يبدو كل شبر من هذا التلفزيون متميزًا. الإطار المعدني الرفيع للغاية وجهاز التحكم عن بُعد الناعم والمكسو بالجلد غير المالس مع مفاتيح بإضاءة خلفية أو الأقدام المعدنية الثنائية الألوان والقابلة للقلب والتي يمكن تثبيتها بالتلفزيون بطريقتين، حسب اللون الذي تفضّله.

      تلفزيون ذكي ببساطة. تلفزيون Android.

      تلفزيون ذكي ببساطة. تلفزيون Android.

      يقدّم لك تلفزيون Android من Philips المحتوى الذي تريد ومتى تريده. يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية لعرض التطبيقات المفضّلة لديك، مما يبسّط بدء بث الأفلام والعروض التي تحبها أو المتابعة من حيث توقفت عن المشاهدة.

      رائع للألعاب. زمن انتقال منخفض للغاية على أي وحدة تحكم

      رائع للألعاب. زمن انتقال منخفض للغاية على أي وحدة تحكم

      يتميّز تلفزيون Philips بأحدث اتصال HDMI 2.1 وينتقل تلقائيًا إلى إعداد زمن الانتقال المنخفض للغاية عند البدء بتشغيل لعبة على وحدة التحكم. يتم دعم VRR وFreesync لتشغيل الألعاب بحركة سريعة وبسلاسة. استمتع بالتشويق والحماس بفضل وضع الألعاب الخاص بـ Ambilight مباشرة من غرفتك.

      صوت متعدد الغرف. DTS Play-Fi

      صوت متعدد الغرف. DTS Play-Fi

      يأتي تلفزيون Philips مزوّدًا بـ DTS Play-Fi للاتصال بمكبرات الصوت المتوافقة في أي غرفة. هل لديك مكبرات صوت لاسلكية في المطبخ؟ استمع إلى الأفلام أثناء تحضير وجبة خفيفة، أو تابع التعليق الرياضي أثناء تحضير مشروب للجميع.

      التحكم الصوتي. Google Assistant. يعمل مع Alexa.

      التحكم الصوتي. Google Assistant. يعمل مع Alexa.

      اضغط على أي زر على جهاز التحكم عن بُعد للتحدث مع Google Assistant. تحكم بالتلفزيون أو الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع Google Assistant بواسطة الصوت. أو اطلب من Alexa التحكم في التلفزيون عبر الأجهزة التي تدعم Alexa.

      صورة HDR نابضة بالحياة. تلفزيون Philips بدقة 4K UHD.

      صورة HDR نابضة بالحياة. تلفزيون Philips بدقة 4K UHD.

      يتوافق تلفزيون Philips بدقة 4K UHD مع كل تنسيقات HDR الأساسية، بما فيها Dolby Vision. سواء أكنت تشاهد مسلسلاً رائجًا أم تقوم بتشغيل أحدث لعبة فيديو، ستكون الظلال أعمق، والأسطح الساطعة بارزة، والألوان أكثر واقعية.

      المواصفات التقنية

      • Ambilight

        إصدار Ambilight
        4 جوانب
        ميزات Ambilight
        • Ambilight+Hue مضمّن
        • موسيقى Ambilight
        • وضع الألعاب
        • تأقلم مع لون الجدار
        • وضع ضوء الاسترخاء
        • AmbiWakeup
        • AmbiSleep
        • مكبرات الصوت المنزلية اللاسلكية من Philips
          متوافق مع مكبرات الصوت المنزلية اللاسلكية من Philips

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        دقة 4K Ultra HD، ‏OLED
        دقة اللوحة
        3840‏x‏2160
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        محرك Pixel
        P5 Perfect Picture بالذكاء الاصطناعي
        تحسين الصورة
        • Ultra Resolution
        • سلسلة ألوان واسعة بنسبة 99% DCI/P3
        • Dolby Vision
        • HDR10+‎
        • الحركة المثالية الطبيعية
        • الذكاء الاصطناعي. وضع PQ
        • CalMAN Ready
        • إدارة ألوان ISF
        • Micro Dimming Perfect

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر على كل منافذ HDMI
        • دعم HDR‏، HDR10+/ HLG
        • دعم HDR‏، HDR10/ HLG
        • ما يصل إلى 4K UHD 3840 x 2160 على 120 هرتز
        إدخالات فيديو على كل منافذ HDMI
        • HDR10/HLG ‏(معيار Hybrid Log Gamma)
        • HDR10+/Dolby Vision
        • ما يصل إلى 4K UHD 3840 x 2160 على 120 هرتز

      • تلفزيون Android

        نظام التشغيل
        Android TV™ 10 (Q)
        تطبيقات مثبتة مسبقًا
        • أفلام Google play*
        • موسيقى Google play*
        • بحث في Google
        • YouTube
        • Netflix
        • Amazon Prime Video
        • +Disney
        • تطبيق اللياقة البدنية
        • Spotify
        حجم الذاكرة (Flash)
        32 جيجابايت*

      • ميزات Smart TV

        البرنامج
        • Pause TV
        • تسجيل USB*
        سهولة التجهيز
        • أجهزة الكشف التلقائي من Philips
        • معالج تثبيت الشبكة
        • معالج الإعدادات المساعد
        • معالج توصيل الأجهزة
        سهولة الاستخدام
        • زر القائمة الذكية الشامل
        • دليل المستخدم على الشاشة
        برنامج ثابت قابل للترقية
        • معالج الترقية التلقائية للبرنامج الثابت
        • برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        • ترقية برنامج ثابت عبر الإنترنت
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • أساسي - تعبئة الشاشة
        • الاحتواء ضمن الشاشة
        • متقدّم - نقل
        • تكبير/تصغير، تمديد
        • شاشة عريضة
        جهاز تحكم عن بُعد
        • مع صوت
        • مع ضوء المفاتيح
        • مع جلد Muirhead
        تفاعل المستخدم
        SimplyShare
        المساعد الصوتي*
        • مساعد Google مضمّن
        • جهاز تحكّم عن بُعد مع ميكروفون
        • إمكانية التشغيل مع Alexa

      • المعالجة

        قوة المعالجة
        رباعي النواة

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        دعم HEVC
        نعم
        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        تشغيل الفيديو
        • PAL
        • SECAM
        دليل برامج التلفزيون*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام
        مؤشر قوة الإشارة
        نعم
        تلتيكست
        1000 صفحة تشعبية

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        4
        عدد USB
        3
        اتصالات لاسلكية
        • Wi-Fi 802.11ac‏، 2x2، نطاق مزدوج
        • Bluetooth 5.0
        توصيلات أخرى
        • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • خرج سماعة الرأس
        • موصل للقمر الصناعي
        • موصل الخدمة
        ميزات HDMI
        • 4K
        • قناة إرجاع الصوت
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        HDCP 2.3
        نعم، على كل HDMI
        HDMI ARC
        نعم، يتطابق مع كل المنافذ
        HDMI eARC
        نعم على HDMI2
        HDMI VRR
        • نعم، يتطابق مع كل منافذ HDMI
        • FreeSync Premium

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • الحاويات: AVI وMKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC‏ (H.265)
        • AV1
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SRT
        • ‎.SUB
        • ‎.TXT
        • ‎.SMI
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • صورة بنطاق 360 درجة
        • HEIF

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        220 - 240 فولط، 50/60 هرتز
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0.5 واط
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 35 درجة مئوية
        ميزات توفير الطاقة
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        • مستشعر الضوء
        • كتم صوت الصورة (للراديو)
        • وضع Eco

      • الصوت

        الصوت
        • قوة الإخراج: 50 واط (RMS)
        • قناة 2.1
        برنامج ترميز
        • AC-4
        • Dolby Atmos
        • DTS-HD(M6)‎
        • Dolby Digital MS12 V2.5
        تكوين مكبر الصوت
        مكبر صوت بتردد متوسط-مرتفع عدد 2 بقوة 10 واط، ومضخم صوت بقوة 30 واط
        تحسين الصوت
        • صوت بالذكاء الاصطناعي
        • حوار واضح
        • Dolby Atmos
        • تحسين الجهير من Dolby
        • ضبط مستوى الصوت من Dolby
        • الوضع الليلي
        • ذكاء اصطناعي EQ
        • DTS Play-Fi
        • تخصيص الصوت Mimi

      • الأبعاد

        عمق العلبة
        200,0  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        1170,0  ملليمترًا
        عرض العلبة
        1950,0  ملليمترًا
        وزن المنتج
        36,7  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        38,0  كلغ
        تعيين العمق
        78,6  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        310,0  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        990,7  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        1008,3  ملليمترًا
        تعيين العرض
        1722,7  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        1722,7  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        50,0  كلغ
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        400 x‏ 300 مم

      • الملحقات

        الملحقات المضمّنة
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • سلك الطاقة
        • دليل البدء السريع (x1)
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • بطاريتان AAA

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          الآراء

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          • *حجم الذاكرة (Flash) : ‏16 جيجابايت، قد تختلف مساحة القرص المتوفرة الفعلية (بالاستناد إلى التطبيقات المثبتة مسبقًا مثلاً ونظام التشغيل المثبت وغير ذلك)
          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.
          • استهلاك الطاقة بالكيلوواط في الساعة لكل سنة، استنادًا إلى استهلاك طاقة التلفزيون الذي يعمل 4 ساعات في اليوم لمدة 365 يومًا. وسيعتمد استهلاك الطاقة الفعلي على كيفية استخدام التلفزيون.
          • يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
          • يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
          • تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
          • يمكن التسجيل على جهاز USB للقنوات الرقمية فقط، وقد تكون التسجيلات مقيّدة بحماية البث من النسخ (CI+‎). بالإضافة إلى ذلك، قد تُطيّق قيود خاصة بالبلد والقناة.
          • إن Amazon وAlexa وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc.‎ أو للشركات التابعة لها. يتوفر Amazon Alexa بلغات وبلدان محددة.
          • إن Amazon Prime متوفر بلغات وبلدان محددة.
          • إن اشتراك Disney+‎ مطلوب. يخضع للشروط المذكورة على موقع https://www.disneyplus.com ‏(c)‏ 2020 Disneyوالكيانات التابعة لها. يتوفر Disney+‎ بلغات وبلدان محددة.
          • يتوفر Google Assistant على أجهزة تلفزيون Philips Android التي تعمل بنظام التشغيل Android O (8)‎ أو إصدار أحدث من نظام التشغيل. يتوفر Google Assistant بلغات وبلدان محددة.
          • يجب الاشتراك بـ Netflix. يخضع للبنود على https://www.netflix.com
          • يتوفر Rakuten TV بلغات وبلدان محددة.
          • تعتمد عروض الألعاب السحابية على موفّري الألعاب.
          • إن الصور المبيّنة على موقع الويب هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.