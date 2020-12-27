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Power Alkalineالبطارية

6LR61P1B/59

لللأجهزة المستهلك لكمية كبيرة من الطاقة

تتطلّب المنتجات الإلكترونية اليوم، مثل الألعاب الإلكترونية وأجهزة الصوت المحمولة، كمية من الطاقة أكثر من أي وقت مضى. فلا تبخل عليها واستمر في تشغيلها لفترة أطول مع بطاريات Power Alkaline من Philips.

عرض جميع المزايا

لللأجهزة المستهلك لكمية كبيرة من الطاقة

  • 9 فولت

  • بطارية قلويّة

إرشادات للمستخدم سهلة الفهم وغير لغوية

توضح الرموز العامة غير اللغوية على العبوة كيفية استخدام البطارية والمكان الذي يجب تخزينها فيه.

تظل البطارية صالحة للاستخدام لمدة تصل إلى 5 سنوات

تفقد جميع البطاريات طاقة أثناء عدم استخدامها. ونحن نضمن أن هذه البطارية ستحتفظ بنسبة 80% من طاقتها الأولية على الأقل قبل بدء استخدامها.

تحتوي البطاريات القلوية Philips Alkaline على 0% من الكادميوم والزئبق والرصاص

نضمن أن بطاريات Philips هذه خالية من المعادن الثقيلة الضارة مثل الكادميوم والزئبق والرصاص.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. للمساهمة البيئة وصحة الإنسان، استخدم شريك الخدمات اللوجستية العكسية Green Eletron للتخلص من البطاريات بطريقة مسؤولة. راجع موقع الويب https://www.greeneletron.org.br/pilhas للحصول على معلومات حول نقاط التجميع.