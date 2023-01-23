Philips LED 4K Ambilight TV 65PUT8808 164 cm (65") Ambilight TV P5 picture engine-120Hz Major HDR formats supported Google TV™
65PUT8808/56
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Philips LED 4K Ambilight TV 65PUT8808 164 cm (65") Ambilight TV P5 picture engine-120Hz Major HDR formats supported Google TV™
65PUT8808/56
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Philips LED 4K Ambilight TV 65PUT8808 164 cm (65") Ambilight TV P5 picture engine-120Hz Major HDR formats supported Google TV™
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Philips LED 4K Ambilight TV 65PUT8808 164 cm (65") Ambilight TV P5 picture engine-120Hz Major HDR formats supported Google TV™