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  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
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  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • رسم على جانب الوصلة
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تم إيقافه

7300 seriesدقة 4K، شاشة رفيعة، تلفزيون مشغّل بواسطة Android TV

65PUT7303/56

تلفزيون LED رفيع جدًا بنظام Android ودقة 4K UHD

انغمس في البرامج والأفلام والألعاب التي تحبّها مع تلفزيون بدقة 4K UHD. فهو يجعل المحتوى من أي مصدر يبدو بصورة رائعة. الآن، بفضل تلفزيون بنظام Android وإمكانية اتصال لاسلكي وAmbilight، لن تكتفي ببث المحتوى المفضّل لديك، بل ستنغمس في تجربة المشاهدة أيضًا.

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مع Ambilight‏ من 3 جوانب

تلفزيون LED رفيع جدًا بنظام Android ودقة 4K UHD

  • 164 سم (65 بوصة)

  • 4K Ultra HD، ‏LED TV

  • رباعي النواة، 16 جيجابايت

  • DVB-T/T2

Ambilight. ارتقِ بالمشاعر إلى خارج حدود الشاشة.

Ambilight. ارتقِ بالمشاعر إلى خارج حدود الشاشة.

مع Ambilight من Philips، ستنغمس أكثر في الأفلام والألعاب. كذلك، سيصاحب الموسيقى عرض ضوئي وستبدو شاشتك أكبر مما هي عليه. تقوم أضواء LED الذكية الموجودة حول حواف التلفزيون بإرسال الألوان المعروضة على الشاشة وعرضها على الحائط وفي الغرفة في الوقت الحقيقي. فتحصل بالتالي على إضاءة محيطة مثالية وعلى سبب إضافي لتعشق تلفزيونك.

حافة رفيعة وحامل معدني.

دقة 4K Ultra HD. صور فائقة الوضوح وكأنك في قلب الحدث.

دقة 4K Ultra HD. صور فائقة الوضوح وكأنك في قلب الحدث.

مع دقة أفضل بأربع مرات من دقة Full HD التقليدية، تضيء Ultra HD شاشتك مع أكثر من 8 ملايين بكسل وتقنية التحسين Ultra Resolution Upscaling الفريدة التي نقدّمها. اختبر جودة صور محسّنة بغض النظر عن المحتوى الأصلي واستمتع بعرض أوضح مع مستوى استثنائي من العمق والتباين والحركة الطبيعية والتفاصيل الحيوية.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.

  2. تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.

  3. تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.

  4. يحتوي هذا التلفزيون على الرصاص فقط في بعض الأجزاء والمكونات حيث لا وجود لبدائل عن التكنولوجيا وفقًا لبنود الاستثناء الحالية بموجب توجيه RoHS (تقييد توجيه المواد الخطرة).

  5. ترتبط وظيفته بتطبيقات ChromeCast built-in والأجهزة الذكية. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة صفحات منتجات ChromeCast built-in.