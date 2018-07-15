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7300 series

دقة 4K، شاشة رفيعة، تلفزيون مشغّل بواسطة Android TV

65PUT7303/56
التصنيف الإجمالي / 5
  • تلفزيون LED رفيع جدًا بنظام Android ودقة 4K UHD تلفزيون LED رفيع جدًا بنظام Android ودقة 4K UHD تلفزيون LED رفيع جدًا بنظام Android ودقة 4K UHD
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    7300 series دقة 4K، شاشة رفيعة، تلفزيون مشغّل بواسطة Android TV

    65PUT7303/56
    التصنيف الإجمالي / 5

    تلفزيون LED رفيع جدًا بنظام Android ودقة 4K UHD

    انغمس في البرامج والأفلام والألعاب التي تحبّها مع تلفزيون بدقة 4K UHD. فهو يجعل المحتوى من أي مصدر يبدو بصورة رائعة. الآن، بفضل تلفزيون بنظام Android وإمكانية اتصال لاسلكي وAmbilight، لن تكتفي ببث المحتوى المفضّل لديك، بل ستنغمس في تجربة المشاهدة أيضًا. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    7300 series دقة 4K، شاشة رفيعة، تلفزيون مشغّل بواسطة Android TV

    تلفزيون LED رفيع جدًا بنظام Android ودقة 4K UHD

    انغمس في البرامج والأفلام والألعاب التي تحبّها مع تلفزيون بدقة 4K UHD. فهو يجعل المحتوى من أي مصدر يبدو بصورة رائعة. الآن، بفضل تلفزيون بنظام Android وإمكانية اتصال لاسلكي وAmbilight، لن تكتفي ببث المحتوى المفضّل لديك، بل ستنغمس في تجربة المشاهدة أيضًا. إكتشف كلّ المميزات

    تلفزيون LED رفيع جدًا بنظام Android ودقة 4K UHD

    انغمس في البرامج والأفلام والألعاب التي تحبّها مع تلفزيون بدقة 4K UHD. فهو يجعل المحتوى من أي مصدر يبدو بصورة رائعة. الآن، بفضل تلفزيون بنظام Android وإمكانية اتصال لاسلكي وAmbilight، لن تكتفي ببث المحتوى المفضّل لديك، بل ستنغمس في تجربة المشاهدة أيضًا. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    7300 series دقة 4K، شاشة رفيعة، تلفزيون مشغّل بواسطة Android TV

    تلفزيون LED رفيع جدًا بنظام Android ودقة 4K UHD

    انغمس في البرامج والأفلام والألعاب التي تحبّها مع تلفزيون بدقة 4K UHD. فهو يجعل المحتوى من أي مصدر يبدو بصورة رائعة. الآن، بفضل تلفزيون بنظام Android وإمكانية اتصال لاسلكي وAmbilight، لن تكتفي ببث المحتوى المفضّل لديك، بل ستنغمس في تجربة المشاهدة أيضًا. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل دقة 4K Ultra HD

      تلفزيون LED رفيع جدًا بنظام Android ودقة 4K UHD

      مع Ambilight‏ من 3 جوانب

      • 164 سم (65 بوصة)
      • 4K Ultra HD، ‏LED TV
      • رباعي النواة، 16 جيجابايت
      • DVB-T/T2
      محرك P5 من Philips. عرض مثالي، مهما كان المصدر.

      محرك P5 من Philips. عرض مثالي، مهما كان المصدر.

      يوفر محرك P5 Perfect Picture من Philips صورة بروعة المحتوى الذي تحبه. تحتوي التفاصيل على المزيد من العمق إلى حد كبير. تبدو الألوان زاهية والبشرة طبيعية في الوقت نفسه. يبدو التباين واضحًا لدرجة أنك ستشعر بكل التفاصيل، والحركة سلسة لدرجة أنه لن يغيب نظرك عن الكرة مهما كانت المباراة سريعة.

      Ambilight. ارتقِ بالمشاعر إلى خارج حدود الشاشة.

      Ambilight. ارتقِ بالمشاعر إلى خارج حدود الشاشة.

      مع Ambilight من Philips، ستنغمس أكثر في الأفلام والألعاب. كذلك، سيصاحب الموسيقى عرض ضوئي وستبدو شاشتك أكبر مما هي عليه. تقوم أضواء LED الذكية الموجودة حول حواف التلفزيون بإرسال الألوان المعروضة على الشاشة وعرضها على الحائط وفي الغرفة في الوقت الحقيقي. فتحصل بالتالي على إضاءة محيطة مثالية وعلى سبب إضافي لتعشق تلفزيونك.

      دقة 4K Ultra HD. صور فائقة الوضوح وكأنك في قلب الحدث.

      دقة 4K Ultra HD. صور فائقة الوضوح وكأنك في قلب الحدث.

      مع دقة أفضل بأربع مرات من دقة Full HD التقليدية، تضيء Ultra HD شاشتك مع أكثر من 8 ملايين بكسل وتقنية التحسين Ultra Resolution Upscaling الفريدة التي نقدّمها. اختبر جودة صور محسّنة بغض النظر عن المحتوى الأصلي واستمتع بعرض أوضح مع مستوى استثنائي من العمق والتباين والحركة الطبيعية والتفاصيل الحيوية.

      HDR Plus. مستوى محسّن من التباين والألوان والحدّة.

      HDR Plus. مستوى محسّن من التباين والألوان والحدّة.

      High Dynamic Range Plus هو معيار جديد في عالم الفيديو. فهو يقدّم معنى جديدًا لمفهوم الترفيه داخل المنزل بفضل التحسينات في مستوى التباين واللون. استمتع بتجربة حسيّة تلتقط الصور الأساسية الغنية والحيوية إلا أنها تعكس بدقة نوايا مبتكِر المحتوى. أما النتيجة النهائية؟ فهي مناطق مشرقة أكثر سطوعًا، ومستوى تباين أعلى، ومجموعة أكبر من الألوان والتفاصيل التي لم تشهدها من قبل.

      مساعد Google مضمّن. المحتوى والمزيد غير ذلك في متناول يديك.

      مساعد Google مضمّن. المحتوى والمزيد غير ذلك في متناول يديك.

      تحكّم بتلفزيون Android TV من Philips بصوتك. هل تريد تشغيل لعبة أو مشاهدة Netflix أو البحث عن المحتوى والتطبيقات في متجر Google Play؟ يكفي أن تقول ذلك لتلفزيونك. يمكنك أيضًا إرسال أوامر لكل الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد Google، مثل تخفيت الأضواء وضبط منظّم الحرارة أثناء مشاهدة الأفلام، كل ذلك من دون النهوض عن الأريكة.

      متجر Google Play ومعرض تطبيقات Philips. المزيد من المحتويات التي ستحبّها.

      متجر Google Play ومعرض تطبيقات Philips. المزيد من المحتويات التي ستحبّها.

      تخطَّ حدود برمجة التلفزيون التقليدية مع متجر Google Play ومعرض تطبيقات Philips. اختبر مجموعة لامتناهية من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والتطبيقات والألعاب عبر الإنترنت. المزيد من المحتويات التي ستحبّها.

      Micro Dimming Pro. تباين ذكي لمشاهد حيوية.

      تحسّن تقنية Micro Dimming Pro مستوى التباين في التلفزيون بالاستناد إلى ظروف الإضاءة في غرفتك. وعند دمجها مع البرنامج المميّز الخاص الذي يحلل الصورة في 6400 خانة مختلفة، ستستمتع بمستوى تباين استثنائي وجودة صور مذهلة، لتجربة مشاهدة شبيهة بالواقع إلى حد كبير، في النهار أو في الليل.

      معالج رباعي النواة ونظام Android. أطلق العنان للمحتوى.

      يتماشى المعالج الرباعي النواة من Philips مع قوة نظام Android لتزويدك بتجربة لعب شيّقة. وبفضل نظام Android المضمّن في تلفزيونك، ستتمكّن من التنقل بين التطبيقات وتشغيلها وتشغيل مقاطع الفيديو بسرعة وسلاسة ومتعة عالية.

      المواصفات التقنية

      • Ambilight

        ميزات Ambilight
        • Ambilight+Hue مضمّن
        • موسيقى Ambilight
        • وضع الألعاب
        • تأقلم مع لون الجدار
        • وضع ضوء الاسترخاء
        إصدار Ambilight
        من 3 جوانب

      • الصورة/الشاشة

        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        شاشة عرض
        دقة 4K Ultra HD مع إضاءة LED
        تحسين الصورة
        • Ultra Resolution
        • Micro Dimming Pro
        • 1600 بكسل لكل بوصة
        دقة اللوحة
        3840‏x‏2160
        محرك الصورة
        محرك P5 Perfect Picture

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر على كل منافذ HDMI
        دقّة 4K UHD تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
        إدخالات فيديو على كل منافذ HDMI
        لغاية 4K UHD‏ بدقة 3840‏x ‏2160 على 60 هرتز

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        تشغيل الفيديو
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        دليل برامج التلفزيون*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام
        مؤشر قوة الإشارة
        نعم
        دعم HEVC
        نعم

      • تلفزيون Android

        نظام التشغيل
        Android™ 7.0 ‏(Nougat)
        تطبيقات مثبتة مسبقًا
        • أفلام Google play*
        • موسيقى Google play*
        • بحث في Google
        • YouTube
        حجم الذاكرة (Flash)
        16 غيغابايت*
        حجم الذاكرة لتثبيت التطبيقات
        12 جيجابايت

      • ميزات Smart TV

        تفاعل المستخدم
        • وظيفة MultiRoom لبث المحتوى بين جهاز عميل وجهاز خادم
        • SimplyShare
        التلفزيون التفاعلي
        HbbTV
        البرنامج
        • Pause TV
        • تسجيل USB*
        تطبيقات SmartTV*
        • متاجر الفيديو عبر الإنترنت
        • مستعرض الإنترنت المفتوح
        • التواصل الاجتماعي على التلفزيون
        • TV on Demand
        • YouTube
        سهولة التجهيز
        • أجهزة الكشف التلقائي من Philips
        • معالج توصيل الأجهزة
        • معالج تثبيت الشبكة
        • معالج الإعدادات المساعد
        سهولة الاستخدام
        • زر القائمة الذكية الشامل
        • دليل المستخدم على الشاشة
        برنامج ثابت قابل للترقية
        • معالج الترقية التلقائية للبرنامج الثابت
        • برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        • ترقية برنامج ثابت عبر الإنترنت
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • أساسي - تعبئة الشاشة
        • الاحتواء ضمن الشاشة
        • متقدّم - نقل
        • تكبير/تصغير، تمديد
        تطبيق TV Remote app من Philips*
        • التطبيقات
        • القنوات
        • التحكم
        • NowOnTV
        • دليل التلفزيون
        • فيديو عند الطلب
        جهاز تحكم عن بُعد
        • مع صوت
        • مع لوحة مفاتيح

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • الحاويات: AVI وMKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • WMV9/VC1
        • VP9
        • HEVC‏ (H.265)
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SRT
        • ‎.SUB
        • ‎.TXT
        • ‎.SMI
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG

      • المعالجة

        قوة المعالجة
        رباعي النواة

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        20 واط
        تحسين الصوت
        • الصوت الذكي
        • صوت DTS-HD Premium
        • صوت واضح

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        4
        ميزات HDMI
        • 4K
        • قناة إرجاع الصوت
        عدد كبلات component في (YPbPr)
        1
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        عدد USB
        2
        الاتصال اللاسلكي
        • نطاق مزدوج
        • Wi-Fi 802.11n 2x2 مدمج
        توصيلات أخرى
        • الهوائي IEC75
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • دخل الصوت يسار/يمين
        • خرج سماعة الرأس
        • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
        HDCP 2.2
        • نعم على HDMI1
        • نعم على HDMI2

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        220 - 240 فولط، 50/60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 35 درجة مئوية
        ميزات توفير الطاقة
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        • مستشعر الضوء
        • كتم صوت الصورة (للراديو)

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • دليل البدء السريع
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • سلك الطاقة
        • كبل توصيل مقبس صغير بإدخال L/R
        • كبل توصيل مقبس صغير بـ YPbPr
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • بطاريتان AA

      • الأبعاد

        عمق العلبة
        185  ملليمترًا
        وزن المنتج
        24.5  كلغ
        تعيين العرض
        1462,3  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        1462.3  ملليمترًا
        متوافق مع أداة تركيب على الحائط
        400 x‏ 200 ملم
        ارتفاع العلبة
        995  ملليمترًا
        عرض العلبة
        1600  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        852,3  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        33,6  كلغ
        تعيين العمق
        87,5  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        884.1  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        295.7  ملليمترًا
        وزن المنتج (مع الحامل)
        25.1  كلغ

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان
      • سلك الطاقة
      • كبل توصيل مقبس صغير بإدخال L/R
      • كبل توصيل مقبس صغير بـ YPbPr
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • بطاريتان AA

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          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.
          • تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
          • يحتوي هذا التلفزيون على الرصاص فقط في بعض الأجزاء والمكونات حيث لا وجود لبدائل عن التكنولوجيا وفقًا لبنود الاستثناء الحالية بموجب توجيه RoHS (تقييد توجيه المواد الخطرة).
          • ترتبط وظيفته بتطبيقات ChromeCast built-in والأجهزة الذكية. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة صفحات منتجات ChromeCast built-in.
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