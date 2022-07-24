العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- كتيّب المسائل القانونية والأمان
- سلك الطاقة
- دليل البدء السريع
- جهاز تحكم عن بُعد
- حامل التثبيت على الطاولة
- بطاريتان AAA
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مزيد من الواقعية والتفاصيل والاستجابة، كل ذلك مع تلفزيون MiniLED من Philips! مع أفضل صورة LED وAmbilight، سيبدو كل ما تشاهده أو تلعبه مبهرًا. استمتع بألعاب سلسة جدًا وصوت استثنائي أيضًا. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شاهد المزيد. اشعر بالمزيد.
مزيد من الواقعية والتفاصيل والاستجابة، كل ذلك مع تلفزيون MiniLED من Philips! مع أفضل صورة LED وAmbilight، سيبدو كل ما تشاهده أو تلعبه مبهرًا. استمتع بألعاب سلسة جدًا وصوت استثنائي أيضًا. إكتشف كلّ المميزات
شاهد المزيد. اشعر بالمزيد.
مزيد من الواقعية والتفاصيل والاستجابة، كل ذلك مع تلفزيون MiniLED من Philips! مع أفضل صورة LED وAmbilight، سيبدو كل ما تشاهده أو تلعبه مبهرًا. استمتع بألعاب سلسة جدًا وصوت استثنائي أيضًا. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شاهد المزيد. اشعر بالمزيد.
مزيد من الواقعية والتفاصيل والاستجابة، كل ذلك مع تلفزيون MiniLED من Philips! مع أفضل صورة LED وAmbilight، سيبدو كل ما تشاهده أو تلعبه مبهرًا. استمتع بألعاب سلسة جدًا وصوت استثنائي أيضًا. إكتشف كلّ المميزات
بفضل Ambilight، ستصبح تجربة مشاهدة تلفزيون MiniLED من Philips المذهلة أفضل بعد. تتوهّج أضواء LED من كل جوانب التلفزيون الأربعة وتغيّر الألوان بتزامن مثالي مع ألوان الأحداث على الشاشة أو مع الموسيقى التي تسمعها. إنها ميزة دافئة وغامرة لدرجة أنك لن تصدق أنك كنت تشاهد التلفزيون من دونها.
يوفر معالج P5 من Philips بالذكاء الاصطناعي صورة واقعية جدًا بحيث ستشعر أنه يمكن الدخول إليها. تعالج خوارزمية الذكاء الاصطناعي للتعلّم المعمق صورًا بطريقة مشابهة لدماغ الإنسان. بغضّ النظر عن المحتوى الذي تشاهد، ستحصل على تفاصيل تنبض بالحياة وتباين ولون غني وحركة سلسة.
يدعم تلفزيون MiniLED من Philips كل تنسيقات HDR الرئيسية ويقدم لك صورة مبهرة بالفعل على الشاشة الكبيرة، مع تدرجات غنية من اللون الأسود وألوان واقعية. بالإضافة إلى ذلك، يتم خفت ضوء مئات مناطق الإضاءة الخلفية الذكية أو زيادة سطوعها بشكل ومستقل لتمكين تباين فائق الوضوح وعمق حقيقي.
يتميّز التلفزيون بإطار ألومينيوم رفيع جدًا وحامل من المعدن المصقول لمظهر أنيق جدًا. كذلك، يأتي جهاز التحكّم عن بُعد مزينًا بلمسات من جلد Muirhead الناعم والمستصدَر بطريقة مستدامة، ويضيء عند حمله. أما العلبة والنشرات المضمّنة فيها فمصنوعة من الورق والكرتون المُعاد تدويره.
أهلاً بك في هوليوود! يسمح لك تلفزيون MniLED من Philips اختبار الأثر الكامل للأفلام المصنوعة خصيصًا لمشاهدتها في صالات سينما IMAX. انغمس في المشاهد مع عرض أكبر، وشاهد المزيد من التفاصيل في كل مشهد. اضِف ميزة Ambilight إلى كل ذلك، وستحصل أمسية لمشاهدة الأفلام لا مثيل لها.
بفضل Dolby Vision وDolby Atmos، ستبدو صورة أفلامك وبرامجك وألعابك وصوتها مذهلين. شاهد الصور كما أراد أن تراها المخرج، فلا يخيب ظنّك بسبب المشاهد الداكنة جدًا! اسمع كل كلمة بوضوح، واختبر التأثيرات الصوتية وكأنك في قلب الحدث.
يسمح لك النظام المنزلي اللاسلكي من Philips المشغّل بواسطة DTS Play-Fi بالاتصال بمكبرات الصوت العمودية المتوافقة ومكبرات الصوت اللاسلكية في كل أنحاء منزلك في غضون ثوانٍ. استمع إلى الأفلام في المطبخ وشغّل الموسيقى في أي مكان. يمكنك حتى ابتكار نظام صوت محيط بميزة المسرح المنزلي باستخدام تلفزيون Philips كمكبر صوت مركزي.
العب بدون قيود. يسمح لك تلفزيون Philips الممكّن لاستخدام HDMI 2.1 بالاستفادة إلى أقصى حد من معدّات الجيل التالي بفضل اللعب العالي الاستجابة والرسومات السلسة جدًا. تمكّن من القفز أو الدوران في مساحة ضيّقة أو الانحراف عبر المنعطفات بشكل مثالي، فيما يعزز وضع الألعاب مع ميزة Ambilight الأجواء الحماسية.
يقدّم لك تلفزيون Android من Philips المحتوى الذي تريد ومتى تريده. يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية لعرض التطبيقات المفضّلة لديك، مما يبسّط بدء بث الأفلام والعروض التي تحبها أو المتابعة من حيث توقفت عن المشاهدة.
اضغط على زر في جهاز التحكّم عن بُعد للتحدث إلى مساعد Google Assistant. تحكّم بالتلفزيون أو الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد Google Assistant بصوتك. أو اطلب من Alexa التحكّم بالتلفزيون عبر الأجهزة التي تدعم ميزة Alexa.
يتوافق تلفزيون Philips بدقة 4K UHD مع كل تنسيقات HDR الأساسية، بما فيها Dolby Vision. سواء أكنت تشاهد مسلسلاً رائجًا أم أحدث لعبة فيديو، ستكون الظلال أعمق، والأسطح الساطعة بارزة، والألوان أكثر واقعية.
Ambilight
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة المعتمدة
تلفزيون Android
المعالجة
ميزات Smart TV
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
الطاقة
الصوت
إمكانية الاتصال
تطبيقات الوسائط المتعددة
الأبعاد
الملحقات
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