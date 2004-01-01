تميّز بأسلوبك الخاص

أبهر جمهورك وأبقِه على اطّلاع بفضل شاشة Q-Line الرقمية من Philips بدقة 4K Ultra HD. فهي تشكّل حلاً للافتات موثوقًا به وسهل التثبيت ومشغّلاً بواسطة Android، بالإضافة إلى أنها جاهزة للاستخدام على Wave لإمكانية الإدارة عن بُعد، وللاستمتاع بإمكانية تحكّم كامل في أي وقت ومن أي مكان.