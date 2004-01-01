مصطلحات البحث

    Signage Solutions تصاميم منتجات صديقة للبيئة (EcoDesign)

    65BDL3650QE/02

    تفاعل مع جمهورك بفضل هذه الشاشة الرقمية بدقة 4K Ultra HD المراعية للبيئة، فهي توفّر أداء بدقة 4K UHD بدون مساومة في أثناء التشغيل بنصف الطاقة مقارنة بنماذج أخرى في السوق، مع أحدث PPDS EcoDesign.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    • 65 بوصة
    • إضاءة LED الخلفية المباشرة
    • تقنية Ultra HD

    مواد تغليف معاد تدويرها وقابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%

    تم تصميم شاشة Signage 3650 EcoDesign من Philips باستخدام عمليات تصنيع وميزات مادية ومواد وتغليف وبرامج مدمجة صديقة للبيئة وتوفر كفاءة أفضل في استخدام الطاقة، وقد تم تصميم هذه الشاشة لتعمل باستخدام أقلّ من نصف الطاقة اللازمة لتشغيل نظائرها، في حين أنها تستمر في تقديم الأداء نفسه الذي لا يُضاهى.

    معالج SoC مشغّل بواسطة Android. تطبيقات أصلية وتطبيقات على ويب

    تم تحسين هذه الشاشات المتينة والمشغّلة بواسطة منصة Android 10 SoC لتطبيقات Android الأصلية، ويمكنك تثبيت تطبيقات الويب مباشرة على الشاشة أيضًا. تتميز بالمرونة والأمان، وتضمن بقاء مواصفات الشاشة محدّثة لفترة أطول.

    اتصل بالمحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة

    قم بتوصيل المحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة بفضل مستعرض HTML5 المضمّن. باستخدام المستعرض المستند إلى Chromium، يمكنك تصميم محتوياتك عبر الإنترنت وتوصيل شاشة واحدة أو شبكتك الكاملة. يمكنك أيضًا عرض المحتويات في وضع أفقي أو عمودي بدقة Full HD. ما عليك سوى توصيل الشاشة بالإنترنت باستخدام وحدة CRD22 Wifi الاختيارية أو عبر شبكة LAN للاستمتاع بقوائم التشغيل التي قمت بإنشائها بنفسك.

    معتمد من EPEAT Gold Climate+‎

    تلبي شاشة Signage 3650 EcoDesign من Philips، المعترف بها والمسجلة لدى EPEAT بتصنيف Gold Climate+ Ecolabel، مجموعة المعايير القوية التي وضعتها العلامة البيئية الأولى في العالم للإلكترونيات.

    ميزة FailOver. ضمان مواصلة تشغيل المحتوى

    تُعد FailOver تقنية ثورية بالغة الأهمية للتطبيقات التجارية المتطلبة، تعمد إلى تشغيل نسخ محتويات احتياطية على الشاشة في حال فشل إدخال المصدر أو التطبيق. ما عليك سوى تحديد اتصال إدخال أساسي واتصال FailOver لتصبح جاهزًا للحماية الفورية.

    تفاعل اختياري لمشاركة الشاشة اللاسلكية

    شارك الشاشة اللاسلكية باستخدام شبكة Wifi المتوفرة لديك لتوصيل الأجهزة بشكل سريع وآمن، أو استخدم جهاز دونجل HDMI الاختياري للإرسال مباشرة على الشاشة من دون الاتصال بشبكتك المؤمنة.

    Wave ready من Philips للإدارة عن بُعد

    أطلق العنان للطاقة والتنوع والذكاء داخل شاشات Signage 3650 EcoDesign من Philips عن بُعد باستخدام Wave. تمنحك هذه المنصة السحابية الثورية التحكم الكامل، مع تثبيت وإعداد مبسطَين، ومراقبة الشاشات والتحكم بها، وترقية البرامج الثابتة، وإدارة قوائم التشغيل، وتحديد جداول الطاقة. توفير الوقت والطاقة والتأثير البيئي.

    Wifi وBluetooth 5.2 عبر الوحدة الاختيارية

    يمكنك جدولة المحتوى الذي يجب تشغيله من جهاز USB أو الذاكرة الداخلية بسهولة تامة. يتم تنشيط شاشة Philips الاحترافية من وضع الاستعداد لتشغيل المحتوى الذي تريده، ومن ثم تعود إلى وضع الاستعداد بعد الانتهاء.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم الشاشة القطري (قياس متري)
      163.9  سم
      حجم الشاشة القطري (بوصة)
      64.5  بوصة
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      دقة اللوحة
      3840 x‏ 2160
      دقة البكسل
      0,372 x‏ 0,372 مم
      الدقة المثلى
      3840‏ × 2160 على 60 هرتز
      السطوع
      350  cd/m²
      ألوان الشاشة
      1,06 مليارات
      نسبة التباين (نموذجي)
      1200:1
      معدل التباين الديناميكي
      500,000:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      8  ملي ث
      زاوية العرض (أفقية)
      178  درجة
      زاوية العرض (عمودية)
      178  درجة
      تحسين الصورة
      • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
      • تعويض الحركة، إلغاء التشابك
      • مسح تدريجي
      • تحسين التباين الديناميكي
      تقنية اللوحة
      IPS
      نظام التشغيل
      Android 10
      الضباب
      25%

    • إمكانية الاتصال

      إخراج الصوت
      وصلة مقاس 3.5 ملم
      إدخال الفيديو
      • DVI-I (عدد 1)
      • HDMI 2.0 ‏(عدد 2)
      • USB 2.0 ‏(عدد 2)
      • USB 3.0 ‏(عدد 2)
      إدخال الصوت
      مقبس مقاس 3,5 مم
      توصيلات أخرى
      بطاقة SD صغيرة
      تحكم خارجي
      • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
      • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
      • RJ45
      وظيفة WiFi اختيارية
      دونجل CRD22 wifi

    • الملاءمة

      الوضعية
      • أفقي (18/7)
      • عمودي (18/7)
      مصفوفة متجانبة
      لغاية 15‏ × 15
      التحكم بلوحة المفاتيح
      • مخفية
      • قابلة للإقفال
      إشارة التحكم عن بعد
      قابلة للإقفال
      التوصيل الحلقي للإشارة
      • RS232
      • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
      سهولة التثبيت
      الإدخال الذكي
      وظائف توفير استهلاك الطاقة
      الطاقة الذكية
      قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
      • RS232
      • RJ45

    • الصوت

      مكبرات صوت مضمّنة
      2 × 10 واط (RMS)

    • الطاقة

      مأخذ كهربائي رئيسي
      100 - 240 فولت تقريبًا، 50‏/60 هرتز
      استهلاك الطاقة (نموذجي)
      86  واط
      الاستهلاك (الحد الأقصى)
      133 W
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <0,5 واط
      ميزات توفير الطاقة
      الطاقة الذكية
      فئة ملصق الطاقة
      C

    • دقة الشاشة المعتمدة

      تنسيقات الكمبيوتر
      • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
      • 1680‏ × 1050، 60 هرتز
      • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
      • 1440‏ × 900، 60 هرتز
      • 1280‏ × 1024، 60 هرتز
      • 1280‏ × 800، 60 هرتز
      • 1280‏ × 720، 60 هرتز
      • 1152‏ × 870، ‏75 هرتز
      • 1024 ‏× 768،‏ 60‏، 70، 75 هرتز
      • 800‏×600،‏ 56‏، 60‏، 72‏ ، 75 هرتز
      • 720 x ‏400، 70 هرتز
      • 640‏×480،‏ 60‏، 67‏، 72‏، 75 هرتز
      • 1152‏ × 864، ‏75 هرتز
      • 832‏ × 624، ‏75 هرتز
      • 3840‏ × 2160، 24، 25، 30، 60 هرتز
      تنسيقات الفيديو
      • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
      • 480 بوصة،‏ 60 هرتز
      • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 1080 بوصة،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 3840 × 2160 بكسل، ‏24، ‏25، ‏30، ‏60 هرتز

    • الأبعاد

      تعيين العرض
      1462,3  ملليمترًا
      وزن المنتج
      28.5  كلغ
      تعيين الارتفاع
      837,3  ملليمترًا
      تعيين العمق
      68,9 مم (العمق عند التركيب على الحائط) / 89,9 مم (العمق على المقبض)  ملليمترًا
      تعيين العرض (بوصة)
      57,57  بوصة
      تعيين الارتفاع (بوصة)
      32.96  بوصة
      تركيب على الجدار
      400 x ‏400 مم، M8
      تعيين العمق (بوصة)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  بوصة
      عرض الإطار الخارجي
      14,9 مم (إطار خارجي متساوٍ)
      وزن المنتج (لِبرة)
      62,83  رطل

    • شروط التشغيل

      الارتفاع
      0 ~ 3000 م
      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      0 ~ 40  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      30000  ساعة (ساعات)
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      -20 ~ 60  درجة مئوية
      نطاق الرطوبة (عند التشغيل) [رطوبة نسبية]
      20 ~ 80% رطوبة نسبية (من دون تكثيف)
      نطاق الرطوبة (عند التخزين) [رطوبة نسبية]
      5 ~ 95% رطوبة نسبية (من دون تكثيف)

    • تطبيقات الوسائط المتعددة

      تشغيل فيديو USB
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      تشغيل صور USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      تشغيل صوت USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • مشغّل داخلي

      CPU
      رباعي النواة Cortex ‏A55
      GPU
      G52 MC1
      الذاكرة
      • 16 غيغابايت
      • 3 جيجابايت DDR

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م) (عدد 1)
      • كبل سلسلة تعاقبية RS232
      • شعار Philips ‏(x1)
      • غطاء USB (عدد 1)
      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • غطاء مفتاح طاقة التيار المتردد
      • مشبك كبلات (عدد 2)
      • دليل البدء السريع
      • كبل RS232

    • متفرقات

      لغات العرض على الشاشة
      • الصينية المبسطة
      • الصينية التقليدية
      • الإنكليزية
      • الفرنسية
      • الألمانية
      • الإيطالية
      • التلميع
      • الروسية
      • الأسبانية
      • التركية
      • اليابانية
      • العربية
      الضمان
      ضمان لمدة 3 سنوات
      الموافقات التنظيمية
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • FCC، الفئة أ
      • VCCI
      • J-Moss
      • ETL
      • RoHS

