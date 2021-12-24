ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
4K UHD، LED، تلفزيون بنظام Android
سواء أكنت تنظّم ليلة عائلية لمشاهدة الأفلام أم تودّ مشاهدة المباراة النهائية، استمتع بجودة صور رائعة وصوت مذهل مهما كانت المناسبة. يجعل هذا التلفزيون كل محتوياتك تنبض بالحياة
139 سم (55 بوصة)
دعم تنسيقات HDR الأساسية
محرك P5 Perfect Picture
يوفر محرك P5 من Philips صورة بروعة المحتوى الذي تحبه. تحتوي التفاصيل على المزيد من العمق إلى حد كبير. تبدو الألوان زاهية والبشرة طبيعية في الوقت نفسه. أما التباين فيبدو واضحًا لدرجة أنك ستشعر بكل التفاصيل، والحركة سلسة بطريقة مثالية.
يشير دعم تنسيقات الصوت والفيديو المتميّزة من Dolby إلى أن محتوى HDR الذي تشاهده سيتميّز بصوت وصورة حقيقيين إلى حد مذهل. فسواء أكنت تشاهد أحدث مسلسل يتم بثه، أم مجموعة أقراص Blu-Ray، ستستمتع بالتباين والسطوع والألوان التي تعكس نوايا المخرج الأساسية. ويمكنك أن تسمع صوتًا واسعًا بكل تفاصيله وبنقاء وعمق.
تخطَّ حدود برمجة التلفزيون التقليدية مع متجر Google Play ومعرض تطبيقات Philips. اختبر مجموعة لامتناهية من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والتطبيقات والألعاب عبر الإنترنت. المزيد من المحتويات التي ستحبّها.
4.0
من 5
1
الرأي
100%
توصي نسبة من الأشخاص بهذا المنتج
Yassoo
24/12/2021
Saudi Arabia
كتجربة أولية التلفزيون رائع
التلفزيون من فيلبس رائع وامكانياته حلوه يستحق ال 4 نجوم لكن يعيبه كثرة الاعدادات اللي من المفترض عملها كمتفرج
الحسنات
جودة الصورة والفيديو والصوت مستوى رائع
سلبيات
السلبيات كثرة الاعدادات اللي من المفترض عملها كمتفرج
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 8200 series 55PUT8215 4K UHD، LED، تلفزيون بنظام Android
تاريخ الاستخدام 2021-11-24
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 8200 series 55PUT8215 4K UHD، LED، تلفزيون بنظام Android
تاريخ الاستخدام 2021-11-24
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.
يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
تجدر الإشارة إلى أن تطبيقات Amazon قد لا تكون متوفرة دائمًا في بلدك. (حاليًا، تعمل تطبيقات Amazon في المملكة المتحدة، وألمانيا، والنمسا فقط)
ترتبط وظيفته بتطبيقات ChromeCast built-in والأجهزة الذكية. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة صفحات منتجات ChromeCast built-in.
إن الصور المبيّنة على موقع الويب هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.