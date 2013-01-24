اكتشف أبعادًا جديدة مع Ambilight من Philips

أضِف أبعادًا جديدة إلى تجربة المشاهدة بفضل Ambilight من Philips؛ فستتمكّن من إعداد المزاج المناسب للأفلام أو الموسيقى أو الألعاب. توازي جودة الصورة جمال المحتوى الذي تحبّه. كذلك، يأتي التلفزيون الذكي من Philips مزوّدًا بزر Alexa مضمّن في الشاشة الرئيسية ويمكن الوصول إليه بلمسة واحدة. إكتشف كلّ المميزات