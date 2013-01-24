العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- جهاز تحكم عن بُعد
- بطاريتان AAA
- حامل التثبيت على الطاولة
- سلك الطاقة
- دليل البدء السريع
- كتيّب المسائل القانونية والأمان
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اكتشف أبعادًا جديدة مع Ambilight من Philips
أضِف أبعادًا جديدة إلى تجربة المشاهدة بفضل Ambilight من Philips؛ فستتمكّن من إعداد المزاج المناسب للأفلام أو الموسيقى أو الألعاب. توازي جودة الصورة جمال المحتوى الذي تحبّه. كذلك، يأتي التلفزيون الذكي من Philips مزوّدًا بزر Alexa مضمّن في الشاشة الرئيسية ويمكن الوصول إليه بلمسة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اكتشف أبعادًا جديدة مع Ambilight من Philips
أضِف أبعادًا جديدة إلى تجربة المشاهدة بفضل Ambilight من Philips؛ فستتمكّن من إعداد المزاج المناسب للأفلام أو الموسيقى أو الألعاب. توازي جودة الصورة جمال المحتوى الذي تحبّه. كذلك، يأتي التلفزيون الذكي من Philips مزوّدًا بزر Alexa مضمّن في الشاشة الرئيسية ويمكن الوصول إليه بلمسة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
اكتشف أبعادًا جديدة مع Ambilight من Philips
أضِف أبعادًا جديدة إلى تجربة المشاهدة بفضل Ambilight من Philips؛ فستتمكّن من إعداد المزاج المناسب للأفلام أو الموسيقى أو الألعاب. توازي جودة الصورة جمال المحتوى الذي تحبّه. كذلك، يأتي التلفزيون الذكي من Philips مزوّدًا بزر Alexa مضمّن في الشاشة الرئيسية ويمكن الوصول إليه بلمسة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اكتشف أبعادًا جديدة مع Ambilight من Philips
أضِف أبعادًا جديدة إلى تجربة المشاهدة بفضل Ambilight من Philips؛ فستتمكّن من إعداد المزاج المناسب للأفلام أو الموسيقى أو الألعاب. توازي جودة الصورة جمال المحتوى الذي تحبّه. كذلك، يأتي التلفزيون الذكي من Philips مزوّدًا بزر Alexa مضمّن في الشاشة الرئيسية ويمكن الوصول إليه بلمسة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
يوفر محرك P5 Perfect Picture من Philips صورة بروعة المحتوى الذي تحبه. تحتوي التفاصيل على المزيد من العمق إلى حد كبير. تبدو الألوان زاهية والبشرة طبيعية في الوقت نفسه. يبدو التباين واضحًا لدرجة أنك ستشعر بكل التفاصيل، والحركة سلسة لدرجة أنه لن يغيب نظرك عن الكرة مهما كانت المباراة سريعة.
يشير دعم تنسيقات الصوت والفيديو المتميّزة من Dolby إلى أن محتوى HDR الذي تشاهده سيتميّز بصوت وصورة حقيقيين إلى حد مذهل. فسواء أكنت تشاهد أحدث مسلسل يتم بثه، أم مجموعة أقراص Blu-Ray، ستستمتع بالتباين والسطوع والألوان التي تعكس نوايا المخرج الأساسية. ويمكنك أن تسمع صوتًا واسعًا بكل تفاصيله وبنقاء وعمق.
مع Ambilight من Philips، ستبدو كل لحظة أقرب. تستجيب أضواء LED الذكية المتوفرة حول حافة التلفزيون للحركة على الشاشة وتُصدر وهجًا غامرًا وآسرًا بكل بساطة. اختبره مرة واحدة وستستغرب كيفية الاستمتاع بمشاهدة التلفزيون بدونه.
إن SAPHI عبارة عن نظام تشغيل سريع وسهل الاستخدام، يمكّنك من الاستمتاع باستخدام التلفزيون الذكي من Philips إلى أقصى حد. استمتع بإمكانية وصول بزر واحد إلى قائمة واضحة ومستندة إلى الرموز. انتقل بسرعة إلى التطبيقات الشائعة لتطبيقات التلفزيون الذكي من Philips، بما فيها YouTube وNetflix، والمزيد غيرها.
SAPHI هو نظام تشغيل سريع وسهل للاستمتع باستخدام التلفزيون الذكي من Philips إلى أقصى حد. استمتع بجودة صور رائعة وإمكانية وصول بزر واحد إلى قائمة واضحة مستندة إلى الرموز. شغِّل تلفزيونك بسهولة، وانتقل بسرعة إلى التطبيقات الشائعة للتلفزيون الذكي من Philips، بما فيها YouTube وNetflix وAmazon Prime Video.
مع دقة أفضل بأربع مرات من دقة Full HD التقليدية، تضيء Ultra HD شاشتك مع أكثر من 8 ملايين بكسل وتقنية التحسين Ultra Resolution Upscaling الفريدة التي نقدّمها. اختبر جودة صور محسّنة بغض النظر عن المحتوى الأصلي واستمتع بعرض أوضح مع مستوى استثنائي من العمق والتباين والحركة الطبيعية والتفاصيل الحيوية.
Ambilight
الصورة/الشاشة
تفاعل المستخدم
ميزات Smart TV
المعالجة
الصوت
إمكانية الاتصال
تطبيقات الوسائط المتعددة
دقة الشاشة المعتمدة
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
الطاقة
الأبعاد
الملحقات