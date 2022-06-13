صور نابضة بالحياة. تلفزيون OLED من Philips.

هل تريد أن تشعر بالقوة الكاملة لكل مشهد؟ تتميّز صور تلفزيون OLED من Philips بواقعيتها، فتبدو رائعة حتى عند مشاهدتها من أي زاوية. بالإضافة إلى ذلك، تتميّز تدرجات اللون الأسود بأنها دائمًا سوداء، وليس رمادية، وسترى كل تفصيل في الظلال أو المناطق الساطعة. يتم دعم كل تنسيقات HDR الأساسية، لتجربة غامرة لا مثيل لها.