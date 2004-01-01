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Professional Monitor حائط شاشات متعددة

55BDL4007X/00
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    Professional Monitor حائط شاشات متعددة

    55BDL4007X/00

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    اجذب الانتباه بفضل حائط شاشات X-Line الاحترافية. يزوّدك كل من التباين الحاد والإطارات الخارجية الرفيعة بصور واضحة وخالية من التشويش، سواء أكنت تدير مطارًا أم تستضيف مؤتمرًا

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Professional Monitor حائط شاشات متعددة

    وسّع نطاقك

    اجذب الانتباه بفضل حائط شاشات X-Line الاحترافية. يزوّدك كل من التباين الحاد والإطارات الخارجية الرفيعة بصور واضحة وخالية من التشويش، سواء أكنت تدير مطارًا أم تستضيف مؤتمرًا

    وسّع نطاقك

    اجذب الانتباه بفضل حائط شاشات X-Line الاحترافية. يزوّدك كل من التباين الحاد والإطارات الخارجية الرفيعة بصور واضحة وخالية من التشويش، سواء أكنت تدير مطارًا أم تستضيف مؤتمرًا

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Professional Monitor حائط شاشات متعددة

    وسّع نطاقك

    اجذب الانتباه بفضل حائط شاشات X-Line الاحترافية. يزوّدك كل من التباين الحاد والإطارات الخارجية الرفيعة بصور واضحة وخالية من التشويش، سواء أكنت تدير مطارًا أم تستضيف مؤتمرًا

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    مراجعة كل LED

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      حائط شاشات متعدد الاستخدامات

      • 55 بوصة
      • إضاءة LED الخلفية المباشرة
      • تقنية Full HD
      • 700 شمعة/متر مربع
      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.

      CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها

      CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها

      تحكّم بمحتوياتك مع CMND & Create. فبفضل واجهة بميزة السحب والإفلات، أصبح من السهل نشر محتوياتك الخاصة، سواء أكنت ترغب في نشر المكونات المميّزة اليومية، أم معلومات خاصة بالشركة تحمل العلامة التجارية. كذلك، تضمن النماذج المحمّلة مسبقًا والتطبيقات المصغّرة والمضمّنة عرض الصور الثابتة والنصوص ومقاطع الفيديو التي تريدها وتشغيلها على الفور.

      تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

      تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

      وداعًا للشاشة الفارغة، بدءًا من غرفة الانتظار ووصولاً إلى غرفة الاجتماع. تسمح ميزة FailOver لشاشة Philips الاحترافية بالتبديل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية، لضمان تشغيل المحتوى حتى لو توقفّ المصدر الأساسي عن التشغيل. ما عليك سوى تحديد قائمة بالإدخالات البديلة للحرص على استمرارية أعمالك.

      تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات

      تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات

      قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD50 مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.

      إدارة النظام عن بُعد من خلال CMND

      تحكّم بشبكة شاشات Philips الاحترافية. تسمح لك ميزة CMND بالتحكم والتحديث والصيانة واللعب عبر واجهة واحدة سهلة الاستخدام. استمتع بتحكّم شامل، بدءًا من التثبيت ووصولاً إلى عمليات التشغيل اليومية.

      عزز طاقة المعالجة في Android مع وحدة CRD50 اختيارية

      زوّد شاشة Philips الاحترافية بنظام على شريحة (SoC) من Android. تشكّل وحدة CRD50 الاختيارية جهاز OPS يمكّن قوة المعالجة في Android من دون الحاجة إلى كبلات. فيكفي أن تضع الوحدة في فتحة OPS التي تحتوي على كل التوصيلات الضرورية لتشغيلها (بما فيها مأخذ الطاقة).

      وضع الشاشات المتراصفة. احصل على حائط شاشات متراصفة بدقة 4K بأي حجم

      قم بتوصيل شاشتَي Philips احترافيتَين أو أكثر للحصول على حائط شاشات متراصفة بدون الحاجة إلى أجهزة خارجية. يقوم مشغّل واحد بتشغيل المحتوى، سواء أكنت تملك أربع شاشات أم 40 شاشة. بالإضافة إلى ذلك، يتم دعم المحتويات بدقة 4K بالكامل، وإذا كنت تعرض ذلك المحتوى على أربع شاشات، فستحصل على أفضل دقة أصلية ممكنة.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        138,7  سم
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        54,6  بوصة
        دقة اللوحة
        1920x1080 بكسل
        الدقة المثلى
        1920‏ × 1080 @ 60 هرتز
        السطوع
        700  cd/m²
        معدل التباين الديناميكي
        500,000:1
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        8,0  ملي ث
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        زاوية العرض (أفقية)
        178  درجة
        زاوية العرض (عمودية)
        178  درجة
        دقة البكسل
        0.63 x‏ 0.63 ملم
        ألوان الشاشة
        ‎1,07 B
        نسبة التباين (نموذجي)
        1200:1
        الضباب
        28 %

      • دقة الشاشة المعتمدة

        تنسيقات الكمبيوتر
        • 640‏×480،‏ 60‏، 67‏، 72‏، 75 هرتز
        • 800‏×600،‏ 56‏، 60‏، 72‏ ، 75 هرتز
        • 1024‏ × 768، 60 هرتز
        • 1280‏ × 768، 60 هرتز
        • 1280‏ × 800، 60 هرتز
        • 1280‏ × 1024، 60 هرتز
        • 1360‏ × 768، 60 هرتز
        • 1366‏ × 768، 60 هرتز
        • 1440‏ × 900، 60 هرتز
        • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
        • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
        • 1920‏ × 1200، 60 هرتز
        • 3840‏ × 2160، 30 هرتز
        تنسيقات الفيديو
        • 480 بوصة،‏ 60 هرتز
        • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
        • 576 بكسل،‏ 50 هرتز
        • 576 بوصة،‏ 50 هرتز
        • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 1080 بوصة،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 3840‏ × 2160، 30 هرتز

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الفيديو
        • مركّب (المكوّن المشترك Y)
        • مكوّن BNC (عدد 3)
        • Display Port1.2 (عدد 1)
        • DVI - D (عدد 1)
        • HDMI 1.4 ‏(عدد 2)
        • VGA ‏(D-Sub تناظري) (عدد 1)
        • USB 2.0 ‏(عدد 1)
        إدخال الصوت
        • مقبس صغير حجم 3,5 مم (عدد 1)
        • الصوت من الجهة اليسرى/اليمنى (RCA) (عدد 1)
        إخراج الفيديو
        • DVI-I (عدد 1)
        • DisplayPort 1.2 (عدد 1)
        إخراج الصوت
        • وصلة مكبر الصوت الخارجي
        • مقبس صغير حجم 3,5 مم (عدد 1)
        تحكم خارجي
        • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
        • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
        • RJ45 x2
        توصيلات أخرى
        • OPS
        • أداة استشعار الحرارة

      • الراحة

        الوضعية
        • أفقي (24/7)
        • عمودي (24/7)
        مصفوفة متجانبة
        لغاية 10‏ × 10
        وظائف حفظ الشاشة
        نقل البكسل، سطوع منخفض
        التوصيل الحلقي للإشارة
        • DisplayPort
        • RS232
        • توصيل حلقي عبر DVI
        • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
        سهولة التثبيت
        • مقابض الحمل
        • الإدخال الذكي
        وظائف توفير استهلاك الطاقة
        الطاقة الذكية
        قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
        • RS232
        • RJ45
        موزّع RJ45
        متوفر

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        0 ~ 40  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        -20 ~ 60  درجة مئوية
        الارتفاع
        0 ~ 3000 م
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        50,000  ساعة (ساعات)
        نطاق الرطوبة (عند التشغيل) [رطوبة نسبية]
        20- 80% (من دون تكثيف)
        نطاق الرطوبة (عند التخزين) [رطوبة نسبية]
        5 - 90% (من دون تكثيف)

      • الطاقة

        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0.5 واط
        الاستهلاك (الحد الأقصى)
        360 واط
        استهلاك الطاقة (نموذجي)
        165  واط

      • الصوت

        مكبرات صوت مضمّنة
        2 × 10 واط (RMS)

      • الملحقات

        الحامل
        BM05462 ‏/ BM05922 (اختياري)
        الملحقات المضمّنة
        • غطاء مفتاح طاقة التيار المتردد
        • Gap pad (عدد 3)
        • Kit-1 ‏(x1)
        • Kit-2 ‏(x2)
        • كبل الطاقة (3 م)
        • دليل البدء السريع (x1)
        • جهاز تحكّم عن بُعد وبطاريات AAA
        • كبل RS232 ‏(3 م)
        • كبل سلسلة تعاقبية RS232
        • أداة تثبيت الأسلاك (x3)
        • كبل HDMI‏ (1,8 أمتار) (عدد 1)

      • متفرقات

        لغات العرض على الشاشة
        • العربية
        • الإنكليزية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • الإيطالية
        • اليابانية
        • البولندية
        • الروسية
        • الأسبانية
        • الصينية المبسطة
        • التركية
        • الصينية التقليدية
        الموافقات التنظيمية
        • FCC، الفئة أ
        • RoHS
        • CB
        • BSMI
        • PSB
        • CE
        • وحدة الاتصال
        • ETL
        • CCC
        • CECP
        الكفالة
        ضمان لمدة 3 سنوات

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تشغيل فيديو USB
        • ISM
        • M2TS
        • M4V
        • Manifest
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • MPD
        • MT2
        • MTS
        • TS
        • VOB
        تشغيل صوت USB
        • AAC
        • AIF
        • AIFF
        • ASF
        • M3U
        • M4A
        • MP3
        • MP4
        • PLS
        • WAV
        • WMA
        تشغيل صور USB
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        • PNG

      • الأبعاد

        تعيين العرض
        1211,4  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        682,2  ملليمترًا
        تعيين العمق
        97,3 (العمق على المقبض) / 98,4 (العمق عند التركيب على الحائط)  ملليمترًا
        تعيين العرض (بوصة)
        47,69  بوصة
        تعيين الارتفاع (بوصة)
        26,86  بوصة
        تعيين العمق (بوصة)
        3,83 (العمق على المقبض) / 3,87 (العمق عند التركيب على الحائط)  بوصة
        عرض الإطار الخارجي
        0,9 مم
        دعامة التثبيت VESA
        400 مم x‏ 400 مم، M6
        وزن المنتج
        24.9  كلغ

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