العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- دليل البدء السريع
- كبل RS232
- سلك طاقة التيار المتناوب
- سلك HDMI
- جهاز تحكّم عن بُعد وبطاريات AAA
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اجعل محتواك محطّ الأنظار مع شاشة D-Line الاحترافية بدقة 4K UHD من Philips. تضمن جودة الصور الممتازة من Philips تزويدك بألوان واقعية وتباين شديد. يمكنك عرض المحتوى من مصادر متعددة على شاشة واحدة بسهولة تامة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اعرض المزيد من المحتوى
اجعل محتواك محطّ الأنظار مع شاشة D-Line الاحترافية بدقة 4K UHD من Philips. تضمن جودة الصور الممتازة من Philips تزويدك بألوان واقعية وتباين شديد. يمكنك عرض المحتوى من مصادر متعددة على شاشة واحدة بسهولة تامة.
اعرض المزيد من المحتوى
اجعل محتواك محطّ الأنظار مع شاشة D-Line الاحترافية بدقة 4K UHD من Philips. تضمن جودة الصور الممتازة من Philips تزويدك بألوان واقعية وتباين شديد. يمكنك عرض المحتوى من مصادر متعددة على شاشة واحدة بسهولة تامة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اعرض المزيد من المحتوى
اجعل محتواك محطّ الأنظار مع شاشة D-Line الاحترافية بدقة 4K UHD من Philips. تضمن جودة الصور الممتازة من Philips تزويدك بألوان واقعية وتباين شديد. يمكنك عرض المحتوى من مصادر متعددة على شاشة واحدة بسهولة تامة.
وداعًا للشاشة الفارغة، بدءًا من غرفة الانتظار ووصولاً إلى غرفة الاجتماع. تسمح ميزة FailOver لشاشة Philips الاحترافية بالتبديل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية، لضمان تشغيل المحتوى حتى لو توقفّ المصدر الأساسي عن التشغيل. ما عليك سوى تحديد قائمة بالإدخالات البديلة للحرص على استمرارية أعمالك.
يمكن التحكم في كثافة الإضاءة الخلفية وتعيينها مسبقًا بواسطة النظام لتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل لغاية 50%، مما يؤدي إلى توفير ملحوظ في تكاليف الطاقة.
شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.
حوّل جهاز USB إلى جهاز رقمي للافتات الإعلانية فعال من حيث التكلفة. ما عليك سوى حفظ المحتوى (الفيديو والصوت والصور) على جهاز USB وتوصيله بشاشتك. يمكنك أيضًا إنشاء قائمة تشغيل وجدولة المحتويات عبر القائمة التي تظهر على الشاشة والاستمتاع بالقائمة التي أنشأتها في أي وقت ومن أي مكان.
يمكنك المشاهدة من أي زاوية باستخدام تقنية ADS لعرض بزاوية عريضة. يوفر مفتاح الأبعاد الفائقة المتطور معالجة أسرع للصور على الشاشة لعمليات انتقال أسلس في المحتوى، ولدقة صور استثنائية، ولإعادة إنتاج الألوان بشكل فائق، مع زاوية عرض تبلغ 180 درجة.
الصورة/الشاشة
إمكانية الاتصال
دقة الشاشة المعتمدة
الأبعاد
الراحة
الطاقة
شروط التشغيل
الصوت
الملحقات
تطبيقات الوسائط المتعددة
متفرقات
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