الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

X-tremeVision Pro150

المصابيح الداخلية التقليدية والإشارات

12961XVPB2
التصنيف الإجمالي / 5
  • سطوع قوي لأمان إضافي سطوع قوي لأمان إضافي سطوع قوي لأمان إضافي
    -{discount-value}

    X-tremeVision Pro150 المصابيح الداخلية التقليدية والإشارات

    12961XVPB2
    التصنيف الإجمالي / 5

    سطوع قوي لأمان إضافي

    تجمع مصابيح X-tremeVision Pro150 من Philips ما بين السطوع القوي وفترة الاستخدام الطويلة، فتتيح لك رؤية مثالية للحفاظ على سلامتك وسلامة أحبائك على الطريق بصورة أفضل. طابِق بين أضواء تحديد الموضع ولون لمبات مصابيح سيارتك باختيار لون أبيض بارد. إكتشف كلّ المميزات

    X-tremeVision Pro150 المصابيح الداخلية التقليدية والإشارات

    سطوع قوي لأمان إضافي

    تجمع مصابيح X-tremeVision Pro150 من Philips ما بين السطوع القوي وفترة الاستخدام الطويلة، فتتيح لك رؤية مثالية للحفاظ على سلامتك وسلامة أحبائك على الطريق بصورة أفضل. طابِق بين أضواء تحديد الموضع ولون لمبات مصابيح سيارتك باختيار لون أبيض بارد. إكتشف كلّ المميزات

    سطوع قوي لأمان إضافي

    تجمع مصابيح X-tremeVision Pro150 من Philips ما بين السطوع القوي وفترة الاستخدام الطويلة، فتتيح لك رؤية مثالية للحفاظ على سلامتك وسلامة أحبائك على الطريق بصورة أفضل. طابِق بين أضواء تحديد الموضع ولون لمبات مصابيح سيارتك باختيار لون أبيض بارد. إكتشف كلّ المميزات

    X-tremeVision Pro150 المصابيح الداخلية التقليدية والإشارات

    سطوع قوي لأمان إضافي

    تجمع مصابيح X-tremeVision Pro150 من Philips ما بين السطوع القوي وفترة الاستخدام الطويلة، فتتيح لك رؤية مثالية للحفاظ على سلامتك وسلامة أحبائك على الطريق بصورة أفضل. طابِق بين أضواء تحديد الموضع ولون لمبات مصابيح سيارتك باختيار لون أبيض بارد. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل signaling-and-interior-lighting

      سطوع قوي لأمان إضافي

      أفضل مزيج من الأداء العالي وفترة الاستخدام الطويلة

      • نوع المصباح: W5W
      • حزمة مكونة من: 2
      • 12 فولت، 5 واط

      احصل على رؤية واضحة واسمح للآخرين برؤيتك أيضًا حفاظًا على سلامتك

      استمتع بضوء أكثر سطوعًا بفضل مصابيح X-tremeVision Pro150 من Philips. يمكنك القيادة إلى المنزل حيث ينتظرك أحباؤك وأنت على ثقة بأنه يمكنك الرؤية بوضوح حتى في الظلام وفي ظروف الطقس القاسية.

      لمبة عالية الأداء تدوم طويلاً

      تضمن الاختبارات الصارمة ومعايير الإنتاج العالية أن لمبات الإشارات من Philips توفر فترة استهلاك جيدة لخدمةٍ موثوقة.

      ضوء بارد لمطابقة شعاع مصابيحك الأمامية

      لم يعُد تعدّد الألوان رائجًا في المصباح الأمامي ومصابيح الوضعية. مع مصابيح X-tremeVision Pro150 من Philips، يمكنك إضفاء المظهر الأكثر بياضًا نفسه على لمبات الإشارات بينما تستمتع به من مصابيحك الأمامية العالية الأداء.

      لا تساوم على السلامة، غيّر المصابيح بالأزواج

      من المنطقي تغيير كلا لمبتَي المصابيح الأمامية معًا، بدلاً من استبدال اللمبة المتضررة فقط. توفر اللمبات الحديثة زيادة في إخراج الضوء وأداءً فائقًا، ما يوفر تجربة قيادة أكثر أمانًا. ومن خلال استبدال كلا اللمبتين، توفر الوقت والتكلفة، وتتجنب خطر تعطل المصابيح الأمامية، وتستفيد من شعاع أكثر سطوعًا وتوازنًا، والأهم من كل ذلك هو أنك تجعل القيادة أكثر أمانًا لنفسك ولأحبائك.

      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      تشتهر أضواء Philips المتطورة تقنيًا في صناعة السيارات، وقد حافظت على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم منتجات المعدات الأصلية العالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المطبّقة)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. وتتوافق مصابيح X-tremeVision Pro150 من Philips مع طرازات السيارات التي تقدمها العلامات التجارية البارزة، مثل Audi وBMW وFord وGM وToyota وVolkswagen. راجع دليل تحديد المنتج لمزيد من المعلومات.

      المواصفات التقنية

      • وصف المنتج

        التقنية
        تقليدي
        نوع
        W5W
        المجموعة
        X-tremeVision Pro150
        تطبيق
        • داخلي
        • مصباح الموضع
        تصديق ECE
        نعم
        التعيين
        W5W 12961 XVP ‏12 فولت B2
        القاعدة
        W2,1x9,5d

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        5  واط

      • خصائص الضوء

        حرارة اللون
        3300 كلفن
        لومن
        50 ± 20%

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        1500 ساعة

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        12961XVPB2
        رمز الطلب
        00563230

      • بيانات العلبة

        نوع العلبة
        B2
        EAN1
        8719018005632
        EAN3
        8719018005649

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الارتفاع
        12.9  سم
        الطول
        6.7  سم
        العرض
        2.7  سم
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        10
        كمية الحزمة
        1

      • معلومات العلبة الخارجية

        الارتفاع
        14.0  سم
        الطول
        15.6  سم
        العرض
        14.1  سم
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0,221  كلغ

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        مزيد من الضوء
        أبرز ما في المنتج
        ضوء أكثر سطوعًا

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند