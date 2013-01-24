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سطوع قوي لأمان إضافي
تجمع مصابيح X-tremeVision Pro150 من Philips ما بين السطوع القوي وفترة الاستخدام الطويلة، فتتيح لك رؤية مثالية للحفاظ على سلامتك وسلامة أحبائك على الطريق بصورة أفضل. طابِق بين أضواء تحديد الموضع ولون لمبات مصابيح سيارتك باختيار لون أبيض بارد. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سطوع قوي لأمان إضافي
تجمع مصابيح X-tremeVision Pro150 من Philips ما بين السطوع القوي وفترة الاستخدام الطويلة، فتتيح لك رؤية مثالية للحفاظ على سلامتك وسلامة أحبائك على الطريق بصورة أفضل. طابِق بين أضواء تحديد الموضع ولون لمبات مصابيح سيارتك باختيار لون أبيض بارد. إكتشف كلّ المميزات
سطوع قوي لأمان إضافي
تجمع مصابيح X-tremeVision Pro150 من Philips ما بين السطوع القوي وفترة الاستخدام الطويلة، فتتيح لك رؤية مثالية للحفاظ على سلامتك وسلامة أحبائك على الطريق بصورة أفضل. طابِق بين أضواء تحديد الموضع ولون لمبات مصابيح سيارتك باختيار لون أبيض بارد. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سطوع قوي لأمان إضافي
تجمع مصابيح X-tremeVision Pro150 من Philips ما بين السطوع القوي وفترة الاستخدام الطويلة، فتتيح لك رؤية مثالية للحفاظ على سلامتك وسلامة أحبائك على الطريق بصورة أفضل. طابِق بين أضواء تحديد الموضع ولون لمبات مصابيح سيارتك باختيار لون أبيض بارد. إكتشف كلّ المميزات
استمتع بضوء أكثر سطوعًا بفضل مصابيح X-tremeVision Pro150 من Philips. يمكنك القيادة إلى المنزل حيث ينتظرك أحباؤك وأنت على ثقة بأنه يمكنك الرؤية بوضوح حتى في الظلام وفي ظروف الطقس القاسية.
تضمن الاختبارات الصارمة ومعايير الإنتاج العالية أن لمبات الإشارات من Philips توفر فترة استهلاك جيدة لخدمةٍ موثوقة.
لم يعُد تعدّد الألوان رائجًا في المصباح الأمامي ومصابيح الوضعية. مع مصابيح X-tremeVision Pro150 من Philips، يمكنك إضفاء المظهر الأكثر بياضًا نفسه على لمبات الإشارات بينما تستمتع به من مصابيحك الأمامية العالية الأداء.
من المنطقي تغيير كلا لمبتَي المصابيح الأمامية معًا، بدلاً من استبدال اللمبة المتضررة فقط. توفر اللمبات الحديثة زيادة في إخراج الضوء وأداءً فائقًا، ما يوفر تجربة قيادة أكثر أمانًا. ومن خلال استبدال كلا اللمبتين، توفر الوقت والتكلفة، وتتجنب خطر تعطل المصابيح الأمامية، وتستفيد من شعاع أكثر سطوعًا وتوازنًا، والأهم من كل ذلك هو أنك تجعل القيادة أكثر أمانًا لنفسك ولأحبائك.
تشتهر أضواء Philips المتطورة تقنيًا في صناعة السيارات، وقد حافظت على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم منتجات المعدات الأصلية العالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المطبّقة)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. وتتوافق مصابيح X-tremeVision Pro150 من Philips مع طرازات السيارات التي تقدمها العلامات التجارية البارزة، مثل Audi وBMW وFord وGM وToyota وVolkswagen. راجع دليل تحديد المنتج لمزيد من المعلومات.
وصف المنتج
الخصائص الكهربائية
خصائص الضوء
فترة الاستهلاك
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