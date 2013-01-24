يمنح الضوء البارد رؤية أوضح وراحة أكبر

قد تكون القيادة في الظلام مُتعبة للعينين، ما يؤدي إلى إجهاد النظر وزيادة خطر التعب. تعكس مصابيح X-tremeVision Pro150 من Philips ضوءًا أكثر بياضًا يصل إلى 3400 كلفن (ينطبق على المصابيح من نوع H7؛ أما المصابيح من نوع H11، فتوفر 3450 كلفن)، فتمنحك مستوى تباين أعلى أمامك، ما يساعدك على تحديد الأجسام المقتربة والتعرّف عليها بثقة أكبر. تساعدك الرؤية الأوضح على البقاء متيقظًا لفترةٍ أطول، ما يجعل القيادة أكثر أمانًا ومتعةً.