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من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح Ultinon Pro3000 LED بطول 30 مم فستون من Philips للإنارة الداخلية. يضيء الضوء الأبيض الساطع بقوة 6000 كلفن السيارة من الداخل من دون إزعاج العينين. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تميّز بأسلوبك الخاص
من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح Ultinon Pro3000 LED بطول 30 مم فستون من Philips للإنارة الداخلية. يضيء الضوء الأبيض الساطع بقوة 6000 كلفن السيارة من الداخل من دون إزعاج العينين. إكتشف كلّ المميزات
تميّز بأسلوبك الخاص
من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح Ultinon Pro3000 LED بطول 30 مم فستون من Philips للإنارة الداخلية. يضيء الضوء الأبيض الساطع بقوة 6000 كلفن السيارة من الداخل من دون إزعاج العينين. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تميّز بأسلوبك الخاص
من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح Ultinon Pro3000 LED بطول 30 مم فستون من Philips للإنارة الداخلية. يضيء الضوء الأبيض الساطع بقوة 6000 كلفن السيارة من الداخل من دون إزعاج العينين. إكتشف كلّ المميزات
اختر مصابيح Ultinon Pro3000 LED من Philips بلون أبيض ساطع، لرؤية ومظهر فائقَين داخل سيارتك. ستحوّل هذه الأضواء تجربتك في القيادة بفضل ضوئها الساطع ومظهرها الجميل. سواء أكنت تبحث عن هاتفك الذي وقع على الأرض أم كان يرغب الركاب في القراءة، أم كنت تحاول اكتشاف أفضل طريق لوجهتك، أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بضوء داخلي ساطع.
تقدّم الأضواء الداخلية Ultinon Pro3000 LED من Philips أثر ضوء النهاء القوي بحرارة لون تصل إلى 6000 كلفن، لإضاءة حجرة الركاب في السيارة بضوء ساطع ومتّسق وأنيق.
استمتع بتجربة التوصيل والتشغيل: تأتي مصابيح Ultinon Pro3000 من Philips مع أغطية قياسية لعملية استبدال سهلة وسريعة.
أنت ترغب في الحصول على مصابيح أمامية ساطعة وأنيقة، إلا أنك لا ترغب في استبدال المصابيح المنطفئة بشكل مستمر. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهي نقطة ضعف أساسية في المصابيح الأمامية التقليدية. تدوم مصابيح LED لمدة أطول بكثير وباستخدام قوة الضوء انفسها. بالإضافة إلى ذلك، تظهر مصابيح Ultinon Pro3000 LED من Philips استمرارية عالية، مع فترة استهلاك تدوم لـ 3000 ساعة.
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