تميّز بأسلوبك الخاص
من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح التوقف Ultinon Pro3000 LED [˜P21W] من Philips. توفر هذه المصابيح ضوءًا قويًا ساطعًا باللون الأحمر وتأتي بتصميم جميل بحيث يمكنك إرسال إشارات ضوئية بشكل آمن وأنيق. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تميّز بأسلوبك الخاص
من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح التوقف Ultinon Pro3000 LED [˜P21W] من Philips. توفر هذه المصابيح ضوءًا قويًا ساطعًا باللون الأحمر وتأتي بتصميم جميل بحيث يمكنك إرسال إشارات ضوئية بشكل آمن وأنيق. إكتشف كلّ المميزات
تميّز بأسلوبك الخاص
من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح التوقف Ultinon Pro3000 LED [˜P21W] من Philips. توفر هذه المصابيح ضوءًا قويًا ساطعًا باللون الأحمر وتأتي بتصميم جميل بحيث يمكنك إرسال إشارات ضوئية بشكل آمن وأنيق. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تميّز بأسلوبك الخاص
من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح التوقف Ultinon Pro3000 LED [˜P21W] من Philips. توفر هذه المصابيح ضوءًا قويًا ساطعًا باللون الأحمر وتأتي بتصميم جميل بحيث يمكنك إرسال إشارات ضوئية بشكل آمن وأنيق. إكتشف كلّ المميزات
تعدّ الإشارة إلى اتجاه سيارتك المقصود أمرًا أساسيًا لسلامتك. فبهدف تفادي التصادم، يجب إعلام الأشخاص الآخرين بتحركاتك. توفر مصابيح الإشارات Ultinon Pro3000 من Philips الأداء الذي تحتاج إليه، وتقدم للسائقين الآخرين الوقت الإضافي الأساسي للتفاعل مع تحركاتك، سواء أكانت مصابيح الرجوع العكسي أم الوضعية أم التوقف. قم بترقية مصابيحك الخارجية بأضواء حمراء أقوى لأضواء التوقف وأضواء الوضعية الخلفية. تعبّر سيارتك عن شخصيتك إلى حد كبير، لذا، تميّز مع أضواء الإشارة الخارجية LED من Philips.
تم تصميم مجموعة المصابيح الخارجية Ultinon Pro3000 LED من Philips لنشر الضوء بطريقة أذكى بحيث يضمن انعكاس ضوء الإشارات الخارجية حيث تحتاج إليه (سواء أفي الرجوع العكسي أم التوقف أم الإشارات). ومع زاوية عريضة والضوء الموحّد، ستتمكّن من الرؤية بشكل أفضل على الطريق، وسيتمكّن السائقون الآخرون أيضًا من رؤيتك.
استمتع بتجربة التوصيل والتشغيل: تأتي مصابيح Ultinon Pro3000 من Philips مع أغطية قياسية لعملية استبدال سهلة وسريعة.
أنت ترغب في الحصول على مصابيح أمامية ساطعة وأنيقة، إلا أنك لا ترغب في استبدال المصابيح المنطفئة بشكل مستمر. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهي نقطة ضعف أساسية في المصابيح الأمامية التقليدية. تدوم مصابيح LED لمدة أطول بكثير وباستخدام قوة الضوء انفسها. بالإضافة إلى ذلك، تظهر مصابيح Ultinon Pro3000 LED من Philips استمرارية عالية، مع فترة استهلاك تدوم لـ 3000 ساعة.
مواصفات التسويق
وصف المنتج
فترة الاستهلاك
خصائص الضوء
الخصائص الكهربائية
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