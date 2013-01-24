مصطلحات البحث
سطوع قوي لأمان إضافي
تجمع مصابيح X-tremeVision Pro150 من Philips ما بين السطوع القوي وفترة الاستخدام التي لم تكن متاحة سابقًا في لمبة مماثلة وعالية الأداء، فتتيح لك رؤية مثالية للحفاظ على سلامتك وسلامة أحبائك على الطريق بصورة أفضل. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سطوع قوي لأمان إضافي
تجمع مصابيح X-tremeVision Pro150 من Philips ما بين السطوع القوي وفترة الاستخدام التي لم تكن متاحة سابقًا في لمبة مماثلة وعالية الأداء، فتتيح لك رؤية مثالية للحفاظ على سلامتك وسلامة أحبائك على الطريق بصورة أفضل. إكتشف كلّ المميزات
سطوع قوي لأمان إضافي
تجمع مصابيح X-tremeVision Pro150 من Philips ما بين السطوع القوي وفترة الاستخدام التي لم تكن متاحة سابقًا في لمبة مماثلة وعالية الأداء، فتتيح لك رؤية مثالية للحفاظ على سلامتك وسلامة أحبائك على الطريق بصورة أفضل. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سطوع قوي لأمان إضافي
تجمع مصابيح X-tremeVision Pro150 من Philips ما بين السطوع القوي وفترة الاستخدام التي لم تكن متاحة سابقًا في لمبة مماثلة وعالية الأداء، فتتيح لك رؤية مثالية للحفاظ على سلامتك وسلامة أحبائك على الطريق بصورة أفضل. إكتشف كلّ المميزات
تمنحك مصابيح X-tremeVision Pro150 من Philips ضوءًا أكثر سطوعًا بنسبة تصل إلى 150%(1). يمكنك القيادة إلى المنزل حيث ينتظرك أحباؤك وأنت على ثقة بأنه يمكنك الرؤية بوضوح حتى في الظلام وفي ظروف الطقس القاسية. ويوفر تصميم الفتيل المتقدم قدرًا أكبر من الدقة والإضاءة لتحسين الإضاءة على الطريق، في حين تضمن تقنية زجاج الكوارتز الجديدة ذات الدقة الماسية سطوعًا إضافيًا.
تعمل تقنية الإنتاج الجديدة لزجاج الكوارتز ذات الدقة الماسية من Philips على زيادة معدل إنتاج الضوء بالإضافة إلى توفير مقاومة أكبر للصدمات الحرارية والضغط. كما أنّ التركيبات المصممة خصيصًا من الغازات الثمينة تحمي الفتيل بشكل إضافي من التلف. هذا يعني سطوع إضافي ومدة استهلاك أطول تصل إلى 450 ساعة، وهي على الأرجح المدة الأطول التي توفرها هذه اللمبة القوية.
بما أن مصابيح X-tremeVision Pro150 من Philips يمكنها أن تلقي الضوء لمسافة أبعد بمقدار يصل إلى 70 مترًا(2) على الطريق، فهي تزيد قدرتك على الاستجابة للمخاطر المحتملة. ومن خلال زيادة المسافة الآمنة، يمكنك أنت والركاب الاستمتاع بقيادة أكثر أمانًا.
قد تكون القيادة في الظلام مُتعبة للعينين، ما يؤدي إلى إجهاد النظر وزيادة خطر التعب. تعكس مصابيح X-tremeVision Pro150 من Philips ضوءًا أكثر بياضًا يصل إلى 3400 كلفن، فتمنحك مستوى تباين أعلى أمامك، ما يساعدك على تحديد الأجسام المقتربة والتعرّف عليها بثقة أكبر. تساعدك الرؤية الأوضح على البقاء متيقظًا لفترةٍ أطول، ما يجعل القيادة أكثر أمانًا ومتعةً.
من المنطقي تغيير كلا لمبتَي المصابيح الأمامية معًا، بدلاً من استبدال اللمبة المتضررة فقط. توفر اللمبات الحديثة زيادة في إخراج الضوء وأداءً فائقًا، ما يوفر تجربة قيادة أكثر أمانًا. ومن خلال استبدال كلا اللمبتين، توفر الوقت والتكلفة، وتتجنب خطر تعطل المصابيح الأمامية، وتستفيد من شعاع أكثر سطوعًا وتوازنًا، والأهم من كل ذلك هو أنك تجعل القيادة أكثر أمانًا لنفسك ولأحبائك.
تشتهر أضواء Philips المتطورة تقنيًا في صناعة السيارات، وقد حافظت على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم منتجات المعدات الأصلية العالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المطبّقة)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. وتتوافق مصابيح X-tremeVision Pro150 من Philips مع طرازات السيارات التي تقدمها العلامات التجارية البارزة، مثل Audi وBMW وFord وGM وToyota وVolkswagen. راجع دليل تحديد المنتج لمزيد من المعلومات.
وصف المنتج
الخصائص الكهربائية
خصائص الضوء
فترة الاستهلاك
معلومات الطلب
بيانات العلبة
معلومات حول المنتج المغلف
معلومات العلبة الخارجية
مواصفات التسويق