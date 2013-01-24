تكشف فوهة TriActive LED الجديدة الغبار المخفي بفضل تقنية إضاءة الأرضية الحصرية.

إن الفرشاة غير مزوّدة بفرش وهي تتميّز بسطح عريض وفريد من المطاط، لتستمتع بتجربة خالية من التشابك لمنع تطاير الشعر في الهواء.

بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك شكلها المسطّح بالوصول إلى أماكن أكثر.